Vaivén
La exjefa de Gabinete de Pradas regresa a la radio pública
La periodista ha dirigido 'El Forcat' desde 1998. Tras cesar como asesora de la consellera de Interior, pasó por la Conselleria de Agricultura y declaró en la causa de la dana.
Levante-EMV
La periodista Silvia Soria volverá a la radiotelevisión pública, À Punt. La que fuera jefa de Gabinete de la exconsellera Salomé Pradas durante la dana dirigirá esta temporada dos espacios en la parrilla radiofónica. Tras su cese junto al de la consellera, fue repescada en la Conselleria de Agricultura y llegó a declarar como testigo en la instrucción judicial sobre la catástrofe donde, entre otras cosas, aseveró que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, codirigía el Cecopi y que el entonces president, Carlos Mazón, "tomó el mando" al llegar.
La periodista, con más de tres décadas de experiencia en el sector, dirigirá 'El forcat', un formato que protagonizó desde 1998 durante quince años y más de 3.000 programas en Radio 9 y que continuó en otras cuatro emisoras como Intereconomía, por lo que la cadena valenciana recuperará para sí la marca que Soria compaginará con otro formato de salud y bienestar, también en la radio de À Punt: 'Cuida't'.
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