Extinguido el incendio en la Vall d'Uixó, 39 días después de su inicio

El incendio forestal declarado el pasado 25 de julio en la Vall d'Uixó quedó extinguido a última hora de este miércoles, 2 de septiembre, 39 días después de su inicio, según ha comunicado el 112CV, con la información del Consorcio Provincial de Bomberos.

La fase 4 de extinción significa que ya no existe material en ignición en el perímetro del incendio y no se prevé que pueda reiniciarse. El fuego quedó controlado el pasado 4 de agosto, tras arrasar más de 9.000 hectáreas en el entorno de la Serra d'Espadà, con un perímetro de 82 kilómetros, y después una intensa lucha de los servicios de extinción para aislar el fuego y detener su avance y propagación dentro de las líneas de control.

Incendio de la Vall d'Uixó que sigue sin considerarse extinguido un mes después. / Daniel Tortajada

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza, mantiene abiertas líneas de investigación sobre posibles causas "intencionadas" del siniestro.

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El fuego obligó a desalojar inicialmente a alrededor de 15.000 personas y a 16 municipios: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d'Uixó. Además, obligó a confinar localidades como Betxí, Onda o la Vall d'Uixó. Los últimos vecinos que pudieron regresar a sus casas fueron los residentes de Artana y Eslida, una semana después de declararse las llamas.