Extinguido el incendio en la Vall d'Uixó, 39 días después de su inicio
Tras casi seis semanas, el fuego que devastó la Serra d'Espadà queda completamente extinguido, dejando tras de sí 9.000 hectáreas calcinadas y una investigación abierta sobre su origen intencionado
El incendio forestal declarado el pasado 25 de julio en la Vall d'Uixó quedó extinguido a última hora de este miércoles, 2 de septiembre, 39 días después de su inicio, según ha comunicado el 112CV, con la información del Consorcio Provincial de Bomberos.
La fase 4 de extinción significa que ya no existe material en ignición en el perímetro del incendio y no se prevé que pueda reiniciarse. El fuego quedó controlado el pasado 4 de agosto, tras arrasar más de 9.000 hectáreas en el entorno de la Serra d'Espadà, con un perímetro de 82 kilómetros, y después una intensa lucha de los servicios de extinción para aislar el fuego y detener su avance y propagación dentro de las líneas de control.
La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza, mantiene abiertas líneas de investigación sobre posibles causas "intencionadas" del siniestro.
El fuego obligó a desalojar inicialmente a alrededor de 15.000 personas y a 16 municipios: Aín, Alcúdia de Veo, Artesa, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar y urbanizaciones de Betxí, y algunas zonas de la Vall d'Uixó. Además, obligó a confinar localidades como Betxí, Onda o la Vall d'Uixó. Los últimos vecinos que pudieron regresar a sus casas fueron los residentes de Artana y Eslida, una semana después de declararse las llamas.
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