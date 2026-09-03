Gandia, Sagunt y l'Eliana se desmarcan con concentraciones alternativas por la "convivencia"

En la hora de la cita, a las 12 del mediodía y no a las ocho de la tarde, ya estaba clara la diferenciación. Pero además del reloj, los alcaldes del PSPV que organizaron este miércoles sus actos de apoyo a Ceuta al margen de las concentraciones planteadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hicieron del léxico un aliado para marcar distancias de las promovidas por dicha institución, controlada por el PP, y de las que criticaron su "politización". Así, Gandia, Sagunt y l'Eliana apostaron por apelaciones a la "convivencia", los "derechos humanos" y la "cooperación" como banderas de respaldo a la población ceutí.

Los tres consistorios, con alcaldes socialistas al frente, se llevaron a cabo al mediodía, en las puertas de sus respectivos ayuntamientos, sin grandes afluencias, sin críticas al Gobierno central y sin presencia de los representantes de PP y Vox, que insistieron en que la convocatoria oficial para todos los consistorios de España era por la tarde. Sin embargo, Ferraz, y por tanto el PSPV, pidió a sus munícipes no participar en esa convocatoria al considerar que se impulsó sin consenso ni diálogo y que solo es un intento de los populares para dañar la imagen del Gobierno central.

De ahí que a las 12 de la mañana, a las puertas del ayuntamiento de Gandia, el gobierno de la localidad conformado por PSPV y Compromís Més Gandia luciera una pancarta con el lema: "Gandia con Ceuta y los derechos humanos". El acto institucional contó con la presencia de los concejales que integran el gobierno municipal y de algunos vecinos que se han sumado a la concentración para expresar su solidaridad con Ceuta, aunque no de los concejales de populares y voxistas que participaron en el acto de la tarde, donde también acudió el síndic del PP, Fernando Pastor.

Tras la concentración de la mañana, Prieto defendió que Gandia había querido trasladar "un mensaje de humanidad y firmeza" y aseguró que "el espíritu, la solidaridad, la empatía y el afecto de Gandia están hoy con Ceuta". El alcalde señaló que los ciudadanos de la ciudad autónoma "necesitan respuestas firmes" para recuperar "lo más importante en una sociedad, que es la convivencia y, con ella, la normalidad". En este sentido, consideró que el mensaje debe situarse "por encima de divisiones y partidismos".

"Qué hacer para ayudar"

La imagen fue similar en Sagunt. "Sagunt está con Ceuta ante la grave crisis humanitaria, migratoria y social vivida durante las últimas semanas", se pudo escuchar en la localidad del Camp de Morvedre. Esta "muestra de solidaridad" fue el principal mensaje que se transmitió desde las puertas del consistorio al que acudieron decenas de personas, en una respuesta ciudadana mucho mayor a la de otras convocatorias realizadas en otras ocasiones a esa misma hora de un día laborable por causas como la denuncia de los asesinatos machistas en toda España.

Concentración de respaldo a Ceuta en Sagunt, este miércoles. / M.Arribas

Según explicó el primer edil, Darío Moreno, del PSPV: "Hemos querido hacer un acto institucional y no partidista, que es lo que pide la ciudadanía", declaraba poco antes de una concentración a la que no se han sumado los ediles de PP, Iniciativa Porteña ni Vox mientras algunos asistentes consideraban que los actos previstos esta tarde "solo son una manera de aprovechar la coyuntura para criticar a Pedro Sánchez". Sagunt "quiere contribuir a recuperar ese espacio de consenso. No queremos preguntarnos quién puede obtener un beneficio político de esta crisis, sino qué podemos hacer para ayudar Ceuta, proteger las personas y defender la convivencia", agregó Moreno leyendo un texto pactado previamente con los grupos municipales de PSPV, Compromís y EU-Podem.

"Apartar cuestiones partidistas"

Por su parte, en l'Eliana, gobernada por el PSPV con Compromís-Sumar, alrededor de un centenar de personas se concentraron ante las puertas del edificio consistorial en apoyo al pueblo ceutí y para reclamar colaboración institucional que devuelva la normalidad a la ciudad autónoma. En declaraciones a los periodistas, el concejal del PSPV en la localidad, Juan Espinosa, defendió que la situación de Ceuta "se tiene que apartar de cuestiones partidistas". "La ciudad necesita volver a la normalidad cuanto antes, y para ello es necesaria la cooperación entre instituciones; los derechos humanos han de ir por delante de cualquier otra cuestión", expresó Espinosa.

Gandia, l'Eliana y Sagunt tomaron su propio camino al igual que otros que sí se unieron a la convocatoria general de las 20 horas como Novelda, Benifaió o Tavernes de la Valldigna, algunos de ellos, alegando que aceptaron la concentración al recibir el mensaje de la FEMP y antes de las indicaciones de Ferraz. Muchos, la mayoría, sin embargo, no secundaron los actos y a lo sumo hicieron un comunicado de apoyo a Ceuta como fue el caso, entre otros, de Mislata.

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"No hay contradicciones", expresó el síndic de la formación, José Muñoz, que destacó que a diferencia de los ayuntamientos gobernados por el PP, los socialistas están para "aportar instrumentos para solucionar la crisis en Ceuta". "Estoy convencido de que estos alcaldes van a ser favorables a poner a disposición sitios para acoger a los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad de Ceuta y que por ley no pueden ser devueltos", remató.