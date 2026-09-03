Un incendio en las placas solares obliga a desalojar un Lidl de Vila-real

Un incendio se ha hecho saltar las alarmas en Lidl de Vila-real a primera hora de este jueves. El fuego ha sido localizado en las placas solares situadas en la parte superior de un supermercado.

El establecimiento ya contaba con afluencia de clientes en el momento en el que se ha originado el fuego, por lo que se ha procedido a su desalojo con rapidez y sin mayor problema. Las primeras informaciones confirman que no se han registrado daños personales.

Hasta el lugar se han movilizado los bomberos del Consorcio Provincial, con tres dotaciones de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars, además de una unidad de mando y una unidad de jefatura.

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Los efectivos trabajan en la zona para controlar y extinguir las llamas.

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