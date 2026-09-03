La nueva presidenta de la AVL pide apoyo al Consell para "fortalecer" el valenciano y Llorca, "más diálogo que nunca" en la "nueva etapa"

La nueva presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Maria Àngels Francés, ha jurado su cargo este jueves en un acto en el Palau de la Generalitat donde ha dado por hecho el apoyo del Consell que preside Juanfran Pérez Llorca para "fortalecer" el valenciano y "solucionar el día a día de los usuarios" con una normativa "clara, próxima y útil".

La alcoyana ha tomado posesión sin ninguna mención a los ataques lanzados contra la Academia por Vox, socio parlamentario del PP, que hace meses pidió recortar casi un millón de euros en el presupuesto de la institución. Pero sí ha reivindicado el papel del valenciano en la cultura. "Tenemos derecho a ser y a perdurar desde las raices como una lengua unitaria, propia y compartida", ha asegurado en su discurso.

Entre sus objetivos, ha dicho, está situar a la lengua "en el lugar que le corresponde". "Ninguna lengua está por encima ni por debajo de otra", ha insistido antes de dar por hecho el compromiso del Gobierno valenciano en esta empresa. A su juicio, hay que trabajar para "seducir a los hablantes" y que "se vean reflejados" en la lengua, por lo que ha defendido, en ese sentido, una normativa "útil y segura para todos los hablantes" y que sirva "en todas las situaciones de su vida".

Así, la nueva presidenta de la Academia ha instado a buscar que el valenciano encaje "como una pieza única y necesaria" en el "trencadís" de las "lenguas del mundo", y se ha fijado la proyección internacional como uno de los retos de futuro junto a la adaptación a los nuevos desarrollos tecnológicos como la inteligencia artificial, por lo que ha pedido una "colaboración horizontal" con otras instituciones.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la toma de posesión de la presidenta de la AVL / Germán Caballero

"Una institución que no representa a todos solo divide"

El discurso más político ha sido el del president de la Generalitat, que ha celebrado la "nueva etapa" en la institución estatutaria, regida por el "rigor académico, flexibilidad y voluntad de construir puentes", con "más diálogo que nunca". Así, ha repetido "como en muchas otras ocasiones" que es "defensor" de la Academia "como parte esencial de la arquitectura institucional de nuestro autogobierno" pero ha puntualizado que ha de contar como protagonistas con el "conocimiento, el respeto y la concordia".

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"Una institución que no representa a todos solo divide", ha dicho Pérez Llorca, para añadir que "la lengua es del pueblo que la habla y no al revés". "Ha de ser flexible y cercana a la gente y no una cosa artifical que solo existe en un papel", ha expuesto, para recalcar que el valenciano "es una lengua de todos con independencia de sus ideas". "No puede ser menos que el castellano", ha aseverado, pero ha augurado "mucho daño" si se convierte en "doctrina y motivo de confrontación. "El reto no es confrontar con el valenciano sino que las nuevas generaciones consideren el valenciano como herramienta útil y abierta".