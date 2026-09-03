El pago de los primeros 75 euros de la subida salarial de los docentes se retrasará a octubre o noviembre

Estaba previsto que la primera parte de la subida salarial de hasta 200 euros en las nóminas de los docentes, es decir, el primer bloque de 75 euros, se viera reflejada ya en el sueldo de septiembre. Así lo indicaron inicialmente desde la Conselleria de Educación y así lo reivindicaron los dos sindicatos que firmaron con la Administración ese acuerdo salarial en el marco de la negociación para poner fin a la huelga indefinida de docentes que marcó el final del curso pasado y que ahora está suspendida. Pero no será así: comenzará a cobrarse en las nóminas de octubre o noviembre.

Así lo han trasladado representantes de la Conselleria de Educación a las cinco organizaciones sindicales con representación en la mesa. La primera reunión del mes ha tenido lugar este miércoles, y en ella se ha reconocido que ese pago se retrasa, narran las organizaciones sindicales. Eso sí, como explican desde los sindicatos, aunque se empiece a pagar más tarde de lo previsto, tendrá efectos retroactivos a partir de septiembre.

Aunque los puntos del orden del día nada tenían que ver con los bloques temáticos reivindicativos, sí se han hecho referencias al tema salarial, para despejar la duda de cuándo se cobrará esa primera parte del aumento, y a la continuidad de las negociaciones de los bloques temáticos de la huelga. Sobre eso, algunos sindicatos como CC OO han pedido un calendario de reuniones para seguir negociando, pero aseguran que no se les ha respondido.

También ha habido referencias a las últimas polémicas, como la reforma de las funciones de la inspección para incluir nuevas tareas relacionadas con velar por la “neutralidad” y perseguir el “adoctrinamiento” en las aulas. A esa reforma se han referido desde el Stepv, que cree que se pretende convertir a ese cuerpo en “una especie de policía ideológica contra el profesorado”. “El artículo 155 de la ley de acompañamiento de los presupuestos se basa en una premisa falsa: que el profesorado adoctrina. Es una premisa inaceptable que, nuevamente, pretende criminalizar al profesorado y enfrentarlo con las familias y el conjunto de la sociedad”, afirman desde el sindicato. Por eso, han pedido su derogación y consideran a la Conselleria de Educación “corresponsable y cómplice de esta medida”.

Desbloqueo de las incompatibilidades de los expertos

Lo que sí se ha desbloqueado es algo que llevaba meses sin solución. Desde CC OO explican que la normativa anterior preveía una serie de incompatibilidades del profesorado experto -el que da clase en ciclos de Formación Profesional pero trabaja en otros puestos que no son docentes-. En concreto, existía esa incompatibilidad especialmente para el personal de Emergencias, prevención o extinción de incendios. “Se quedaba mucha gente fuera y hasta podía peligrar algunos ciclos formativos”, explican desde el sindicato.

Manifestación de profesores en una imagen de archivo / Miguel Ángel Montesinos

En la mesa se ha acordado que este mismo jueves el Consell aprobará una nueva norma para que esa incompatibilidad desaparezca, excepto en los casos de la Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército.

En concreto, según el relato de las organizaciones sindicales, la solución pasa porque el Consell apruebe anualmente el interés general de esta figura, especialmente en los ciclos de emergencias. Con esta propuesta, cada año se renovaría dicho interés general y se ofrecería cobertura legal para continuar contando con trabajadores públicos de otros sectores dentro del sistema educativo.

En realidad, la mesa debía tratar sobre adjudicaciones docentes. Los sindicatos han demandado que se estudie y se trabaje para que todas las plazas disponibles en el sistema sean ofertadas en todos los procedimientos.

Además, se ha tratado sobre las plazas PROA+, que están catalogadas como vacantes, pero con fecha de finalización del 30 de junio, y la parte laboral ha pedido explicaciones. La Conselleria ha argumentado que dependen de una financiación externa y, por tanto, se ha decidido finalizarlas el 30 de junio para no disminuir el número total de plazas PROA+, y los sindicatos han pedido que la financiación de estas plazas sea mixta entre la Conselleria y el Ministerio.

Cambios en los permisos para docentes padres de niños con cáncer

También este miércoles se ha aprobado una circular que modifica la normativa de los permisos para docentes que sean padres de niños con cáncer u otras enfermedades graves. Entre las novedades, se introduce flexibilidad y nuevos límites de reducción de jornada: en el rango ordinario, la reducción puede ser de entre el 50% y el 80%, con la opción excepcional de alcanzar hasta el 99% de reducción.

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Además, se incluye en los permisos la hospitalización domiciliaria, que pasa a estar reconocida formalmente como continuación del tratamiento y se incluye la cobertura en caso de recaídas y agudizaciones, con un permiso directo sin necesidad de un nuevo ingreso en el hospital. Además, en la línea de la simplificación burocrática se introduce el uso de declaración responsable para renovaciones del permiso.