Parques acuáticos de la Comunitat Valenciana: precios, ofertas y entradas para septiembre de 2026

Disfrutar de un día en familia o con amigos en el agua es una de las mejores maneras de aprovechar el verano y refrescarse. La Comunitat Valenciana ofrece una gran variedad de parques acuáticos que cuentan con piscinas, toboganes, tirolinas, pistas rápidas, zonas infantiles e incluso áreas de relajación. Estos son los parques acúaticos más destacados del territio valenciano, con sus horarios, precios y atracciones de agua principales.

AQUARAMA

Este parque acuático, ubicado en Benicassim, es el parque de referencia de la provincipa de Castellón. Aqurama cuenta con más de 20 toboganes y zonas de piscinas distribuidas por todo el recinto. Es famoso por su tobogán kamicaze de color rosa, con una caida libre vertical de casi 30 metros de altura, además de los toboganes amarillos y naranjas con gran inclinación, atracciones familiares en las que se desciende en flotador por un embudo y muchas otras opciones para divertirse. El parque también dispone de zonas de descanso, tumbonas y cafeterías.

El precio de las entradas varía según el tiempo de estancia y el parque ofrece diferentes promociones para grupos. La entrada es gratuita para los niños que miden menos de 1,10 metros, mientras que la entrada general tiene un precio de 37,55 euros. Durante el mes de septiembre, el horario de apertura es de 11:00 a 19:00 horas para la jornada completa y de 15:00 a 19:00 horas para la entrada de tarde.

WOW, la nueva atracción de Aquarama, en Benicàssim. | LEVANTE-EMV / I.D.N. València

AQUALANDIA

En Benidorm se encuentra uno de los parques más famosos de la Comunitat Valenciana. Aqualandia es un entorno natural con atracciones para toda la familia; cuenta con 17 toboganes, piscinas y áreas infantiles. El parque destaca por albergar el tobogán de cápsula más alto y extremo de Europa, el Verti-Go. También cuenta con un conjunto de cuatro toboganes de caída libre, pistas blandas, la atracción Cyclon, donde se desciende con un flotador a través de un tubo hasta salir por un embudo, un tobogán para deslizarse con una esterilla, y mucho más.

El precio de la entrada de Aqualandia varía. Los menores de 0 a 3 años tienen entrada libre al recinto. Los menores de 4 a 12 años y las personas a partir de 65 años pagan 33€ por persona. La entrada general tiene un precio de 41 euros y da acceso al parque durante todo el día. El parque acuático tiene un horario de 10:00 a 20:00 horas.

AQUOPOLIS

Aquopolis Cullera, es el principal parque acuático de la provincia de Valencia, situado en el municipio costero de Cullera. El parque ofrece una gran variedad de toboganes con túneles, circuitos de obstáculos, una hamburguesería y una heladería, perfectos para disfrutar de un día de verano en familia. Cuenta con un total de 11 atracciones: algunas de alta intensidad para los más valientes, otras de intensidad moderada, zonas infantiles para que se diviertan los más pequeños y áreas de relax.

Las entradas para este parque, ubicado a menos de una hora de la capital valenciana, tienen un precio en taquilla física de 33,95 euros para la tarifa general. Sin embargo, si realizas la compra a través de su página web oficial, puedes conseguir ofertas desde 20 €. Además, el parque cuenta con diferentes promociones y packs familiares que reducen el precio general. Durante el mes de septiembre , Aquopolis Cullera abre sus puertas de 11:30 a 19:00 horas.

Una de las atracciones del parque acuático de Cullera. / Levante-EMV

AQUOPOLIS TORREVIEJA

Este otro Aquopolis situado en Torrevieja es el parque acuático más grande de la Costa Blanca. Es un destino ideal para familias y amigos que buscan escapar del calor en verano. Este parque cuenta con más de 15 atracciones de agua. Destacan dos toboganes de caída libre a más de 20 metros de altura, una rampa gigante donde te lanzas con un flotador y un vertiginoso tobogán de caída libre directa. También dispone de atracciones moderadas para disfrutar en familia, así como zonas infantiles y de relax.

Las entradas para el Aquaopolis Torrevieja también varían si se compran online a través de su web o en taquilla, el precio ronda desde los 22,95€ hasta los 35,95€ en la entrada general. Aunque dispone de descuentos, promociones familiares y precios reducidos. Este parque tiene un horario de 11.30 a 19 horas, de lunes a domingos.

Tobogán de Aquopolis Torrevieja / Aquopolis

AQUA NATURA

Aqua Natura es un parque acuático familiar situado en Benidorm. Se encuentra ubicado justo al lado del parque zoológico Terra Natura Benidorm, lo que permite combinar ambas visitas. El parque cuenta con más de 1.000 metros de toboganes adaptados a diferentes niveles de adrenalina, como La Cresta, toboganes de alta velocidad con caída libre o toboganes de embudo. Además de atracciones acuáticas más moderadas para disfrutar el día o relajarse en las zonas de descanso.

Las entradas generales de un día para Aqua Natura Benidorm cuestan 41,00 € para adultos (13 a 59 años) y 35,00 € para niños (4 a 12 años) y seniors (de 60 años en adelante). Es posible comprar la entrada de Terra Natura Benidorm por un suplemento aproximado de 21.00 € y conseguir packs familiares con descuentos. El horario oficial de apertura es de 10:30 horas a 19:30 horas.