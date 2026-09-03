El presidente de la Generalitat responsabiliza de la seguridad del Tesoro de Villena al Ayuntamiento

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha rechazado responsabilidades de la administración autonómica en lo que respecta a las medidas de seguridad del Museo de Villena (MUVI), de donde unos ladrones robaron el pasado jueves el Tesoro de Villena. Y ha responsabilizado de las mismas al Ayuntamiento.

El jefe del Consell, en un acto sobre la uva embolsada en Agost, a preguntas de los periodistas sobre que el Ayuntamiento insiste en que las medidas de seguridad son las que estableció y aprobó la Generalitat, ha querido primero "mostrar toda la solidaridad de la Generalitat de la Comunidad Valenciana con el pueblo de Villena. Sé que tiene que ser muy duro que en unos minutos se pierda el gran legado que tenía ese museo".

Y a continuación ha señalado que "yo no voy a entrar en una guerra de relatos. Eso se lo dejo especialmente para el Partido Socialista. La Generalitat no es responsable de la partida de seguridad del museo, que se ha reducido un 70 %. Eso fue una decisión municipal que yo no sé por qué se adoptó, y que por lo tanto tampoco voy a valorar. Pero es un hecho real que está ahí".

Y ha señalado que "Hoy, por ejemplo, han tenido un pleno en Villena donde han decidido aumentar la seguridad del museo. Su motivo tendrán. Yo tampoco lo voy a valorar y por lo tanto yo lo que creo y le recomiendo al alcalde es que no entre en una guerra de relatos y cada uno tiene que ser responsable de las competencias que tiene y las competencias de vigilancia de un museo municipal las tiene el Ayuntamiento". Hay que aclarar que el pleno no ha sido para aumentar la seguridad, sino para aprobar la constitución de una comisión de investigación sobre el robo, solicitada por el propio PP. Y en una modificación de créditos que se ha aprobado en otro pleno anterior tampoco había ninguna partida para el MUVI, según han confirmado las fuentes municipales.

La Generalitat no es responsable de la partida de seguridad del museo, que se ha reducido un 70 %. Eso fue una decisión municipal que yo no sé por qué se adoptó Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat Valenciana

El alcalde Fulgencio Cerdán, tras este pleno, ha sido preguntado por los medios de comunicación por ese supuesto recorte del 70 % por parte del Ayuntamiento en la seguridad. Y el primer edil socialista ha sido tajante: "Eso no es cierto. Lo que se hace es cada año se ejecutan unas partidas presupuestarias. Se decide poner una alarma, al año siguiente se decide poner dos y cuando llegamos a dos, pues lo normal es que no se pongan tres. Entonces lo que se ha hecho es ajustarse en cada momento a las necesidades que se nos han recomendado. Luego está el gasto común, que es el de todos los años, que es el del mantenimiento y demás. La inversión fuerte se hace un año y luego el resto de años el mantenimiento, que es lo que pasa con el polideportivo y con el museo y con otras partidas de seguridad en todos los sitios".

Así, ha apuntado que "hay menos dinero porque era menos necesario. Si hay que comprar unas cámaras, se compran un año, no se compran todos los años": Es decir que se realiza una inversión fuerte cuando se va a abrir el MUVI, en 2024, dotándolo de los sistemas de seguridad. Lo cual no significa que al año siguiente se recorte en seguridad al no volverse a invertir lo mismo, sino que es algo que ya se ha hecho.

Por su parte portavoz en el Ayuntamiento de Villena, Javier Martínez, ha salido al paso de las declaraciones del presidente Pérez Llorca, calificándolas de “rotunda mentira” tras afirmar este último que el Ayuntamiento de Villena había recortado la seguridad del Museo de Villena (MUVI) en un 70%. El edil lamentó otra vez "las mismas tácticas utilizadas en la dana, falsear y mostrar cero empatía con las víctimas".

Martínez ha sido contundente al desmontar el relato del presidente: “Es absolutamente falso que se haya mermado o recortado la seguridad de nuestro museo. Lo que ha ocurrido responde a un principio básico que cualquier persona con dos dedos de frente, o hasta el president, debería entender: Los sistemas se pagan al instalarlos y, una vez instalados, solo se tiene que pagar su mantenimiento diario”.

El edil ha explicado que resulta ilógico pretender que el presupuesto de inversión se mantenga en los mismos niveles año tras año. “Las inversiones no son lineales ni repetitivas todos los ejercicios. Cuando compras e instalas la tecnología de seguridad del museo haces un desembolso inicial fuerte; al año siguiente no vuelves a comprar los mismos equipos, sino que mantienes la instalación a través del gasto corriente. Todo esto lo sabría si se hubiera molestado lo más mínimo en mirar toda la documentación, que posee la conselleria y para la que por cierto, no puso un solo euro", ha detallado Martínez.

Finalmente, Martínez ha exigido a Pérez Llorca “rigor, responsabilidad y el fin de la manipulación de datos públicos”, asegurando que la protección y vigilancia del patrimonio de Villena y del MUVI estaban plenamente garantizadas con los estándares más altos, que fueron certificados por la Conselleria de Cultura de su gobierno autonómico.

El PP carga contra el Gobierno central y el Ayuntamiento

El PP de la Comunidad Valenciana también ha emitido este miércoles un comunicado en el que ha cargado contra el Gobierno central y el Ayuntamiento por su gestión, en relación con el Tesoro de Villena y su robo.

Si hay que comprar unas cámaras, se compran un año, no se compran todos los años Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

La diputada autonómica Carmen Martínez ha denunciado que “el Gobierno de Sánchez vuelve a manipular el relato para intentar escaquearse de cualquier responsabilidad en el robo del Tesoro de Villena”. Y ha reclamado al Ministerio de Cultura que explique “qué información tenía, cuándo la tuvo y por qué no trasladó ninguna alerta oficial a la Comunitat Valenciana tras los sucesivos robos de piezas de oro registrados en otros museos españoles”.

El museo depende del Ayuntamiento de Villena, gobernado por el PSOE, y corresponde al Consistorio y al mismo museo acreditar si finalmente se implantaron las medidas de seguridad tal y como se comunicaron a la Generalitat Carmen Martínez — Diputada autonómica del PP

Martínez ha recordado que el Museo de Villena (MUVI) es de titularidad y gestión municipal, por lo que “no existe esa supuesta cadena administrativa que algunos pretenden dibujar para trasladar la responsabilidad a la Generalitat”. “El museo depende del Ayuntamiento de Villena, gobernado por el PSOE, y corresponde al Consistorio y al mismo museo acreditar si finalmente se implantaron las medidas de seguridad tal y como se comunicaron a la Generalitat”.

La diputada popular ha considerado especialmente relevante la cronología de los hechos, que, a su juicio, “deja en evidencia una gestión absolutamente ineficaz por parte del Gobierno de Sánchez”.

Antecedentes

Así, ha explicado que el 25 de abril fueron sustraídas 144 monedas de oro del Tesoro de Villanueva de la Serena, en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, “sin que la Generalitat recibiera ningún aviso oficial por parte del Ministerio de Cultura”.

Posteriormente, el 28 de julio, fueron robadas otras 220 monedas de oro del Museo Provincial de Albacete, “sin que tampoco se trasladara ningún aviso oficial a la Comunitat Valenciana”.

“Y no fue hasta el 11 de agosto cuando el Ministerio de Cultura remitió, a instancias de la Policía Nacional, una petición de información a los museos sobre la existencia de piezas de oro, plata y otros metales preciosos, solicitando la información a la mayor brevedad, pero sin explicar el motivo de la petición ni la urgencia”, ha apuntado. Un requerimiento realizado por el ministerio dos veces antes del robo que no fue atendido por la Generalitat.

“Dieciséis días después, el 27 de agosto, roban el Tesoro de Villena. Y es el viernes 28, un día después del robo, cuando el Ministerio comunica la alerta de Europol”, ha añadido.

Para Martínez, “es legítimo preguntarse qué hizo el Ministerio durante esos meses, qué información manejaba y por qué no activó antes mecanismos de prevención y alerta ante una sucesión de robos que afectaban precisamente a monedas de oro en museos españoles”.

Por otro lado, la diputada del GPP considera necesario conocer “qué especificaciones de seguridad exigía exactamente el contrato para las vitrinas destinadas a custodiar el Tesoro y qué fue lo que finalmente se instaló”. Una información que el Ayuntamiento asegura que tiene que tener la Generalitat, ya que es la que validó los sistemas.

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"Una cosa es decir que había vitrinas de seguridad, cámaras y alarma, y otra muy distinta es saber lo que realmente se implantó. El alcalde también debería explicar por qué había reducido el presupuesto de la seguridad del museo en un 70% y por qué no contaba con vigilancia nocturna”.