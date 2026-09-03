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Rezo con respuesta por un diputado valenciano

El portavoz de Esquerra Unida en el Congreso, Nahuel González.

El portavoz de Esquerra Unida en el Congreso, Nahuel González. / EP

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Redacción Levante-EMV

València

Hay una cuenta de X, definida como "voz católica en la vida pública, que propone cada día rezar por un político. Y este jueves le ha tocado el turno a uno valenciano: el diputado de Esquerra Unida (en el grupo Sumar) por Valencia, Nahuel González. No es el primero, claro, de hecho, el día anterior ya fue otra valenciana la 'protagonista' de la oración, la socialista y alcaldesa de Llaurí, Anna González.

La cuestión destacada no es la propuesta de orar por González, sino que esta ha tenido respuesta del diputado. Y no precisamente por rezar. El problema ha estado en la descripción hecha por la organización que además de presentarlo como vicepresidente primero de la Comisión Constitucional destaca que nació en 1980. Sin embargo, el parlamentario no ha estado conforme con la edad señalada y les ha rectificado: "Nací en 1989. No me pongan más años", ha contestado sentenciando con un "gracias, buen rezo" su mensaje.

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