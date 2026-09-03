Aemet activa el aviso amarillo por calor este jueves en Valencia: estas son las zonas más afectadas

Sol, calor y temperaturas "significativamente altas" para esta época del año. Esa es la previsión que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hace para los próximos días en la Comunitat Valenciana, donde el mercurio registrará valores de hasta 38 grados.

Una situación que ha llevado al organismo meteorológico a activar el aviso amarillo por altas temperaturas en algunas zonas de la provincia de Valencia, donde el calor se resiste a despedirse a pesar de la llegada del mes de septiembre.

En concreto, Aemet ha activado para este jueves la alerta amarilla por altas temperaturas en el interior norte de la provincia de Valencia y el Rincón de Ademuz, donde los termómetros podrán alcanzar los 36 grados. El aviso permanecerá activo entre las 13.00 y las 20.59 horas, coincidiendo con las horas centrales de la jornada, cuando el calor será más intenso.

Cielos despejados y temperaturas estables

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, Aemet no prevé fenómenos meteorológicos significativos y anuncia un día soleado y con cielos poco nubosos, aunque el litoral y el interior sur de Valencia podrán registrar intervalos de nubes bajas durante las primeras horas de la mañana.

En el interior de Castellón, por su parte, aparecerá nubosidad de evolución diurna y no se descarta algún chubasco o tormenta aislado durante la tarde.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios, aunque las máximas podrían registrar un ligero ascenso. En las capitales de provincia, Castelló alcanzará los 32 grados, con una mínima de 24, mientras que València y Alicante llegarán a los 31 grados, con mínimas de 23.

El calor se intensifica el viernes

El calor se intensificará el viernes, cuando las temperaturas máximas serán "significativamente altas" en zonas del interior y el prelitoral de la provincia de Valencia. Aemet volverá a activar el aviso amarillo entre las 13.00 y las 20.59 horas. El episodio afectará especialmente al interior norte, donde se esperan hasta 36 grados, y al interior sur, donde el mercurio podrá escalar hasta los 38 grados.

La jornada del viernes estará marcada de nuevo por los cielos despejados, aunque podrán aparecer algunos intervalos de nubes bajas en puntos del litoral a primeras horas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin grandes cambios, mientras que las máximas continuarán al alza.

Una mujer se abanica durante un episodio de calor extremo en València este verano. / Germán Caballero

Los termómetros alcanzarán 33 grados en Castelló y 32 en València y Alicante. Por la noche, las mínimas serán de 24 grados en Castelló, 23 en Alicante y 22 en València.

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La previsión del fin de semana

De cara al fin de semana, Valencia volverá a sufrir un nuevo aumento progresivo de las temperaturas que sobrepasará los treinta grados a lo largo del fin de semana hasta alcanzar máximas que rozarán los cuarenta grados en municipios como Requena, Ayora, Xàtiva o Cofrentes.