Una de cada tres personas que busca empleo en Labora acaba de conseguir los papeles tras la regularización

A pesar de no poder cobrar el paro se han inscrito en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora) como solicitantes de empleo. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha señalado que una de cada tres personas que se incorporaron al Labora en la Comunitat Valenciana durante el mes de agosto procede del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes.

Y es que de las 5.847 personas que se han incorporado al sistema de desempleo durante agosto, 1.958 proceden del proceso extraordinario de regularización, lo que representa el 33,5 % del incremento del desempleo durante el último mes. "Un tercio de los nuevos parados en agosto vienen del proceso extraordinario de regularización, lo que ha generado una nueva demanda sobre nuestros servicios públicos de empleo", ha señalado la vicepresidenta.

Estos "nuevos parados", sin embargo, no cobrarán prestación alguna. "Todo el mundo sabe que para cobrar la prestación por desempleo primero debes cotizar y estas personas han trabajado sin contrato así que no han cotizado nunca y no pueden cobrar el paro. Esto debe quedar muy claro porque así es como se generan los bulos", explican desde el Movimiento Regularización Ya.

Según los datos de Labora, 11.353 personas se han inscrito como demandantes de empleo en los Espai Labora "desde el inicio del proceso extraordinario de regularización. De ellas, 6.593 figuraban en situación de desempleo a fecha del 31 de agosto", según datos de la Conselleria, lo que significa que 4.760 personas sí consiguieron trabajo.

"El informe refleja el fuerte incremento registrado en los últimos meses. Las personas paradas procedentes del proceso de regularización han pasado de 33 en abril a 169 en mayo, 1.237 en junio, 4.635 en julio y 6.593 en agosto. Las 6.593 personas desempleadas procedentes del proceso de regularización ya representan el 10,7 % del total de personas extranjeras en situación de desempleo y el 2,2 % del conjunto de personas desempleadas de la Comunitat Valenciana", explican las mismas fuentes.

Camarero reclama recursos al Gobierno de España

La vicepresidenta ha solicitado un aumento de recursos por parte del Gobierno central. "Frente a unos datos que muestran un incremento sostenido mes a mes del número de personas demandantes de empleo a consecuencia de la regularización, necesitamos recursos para poder ofrecer a estas personas una respuesta adecuada: talleres de empleo, cursos de formación, personal orientador e intermediación laboral", ha afirmado.

Es más, Camarero ha recordado que la Generalitat ya ha reclamado al Gobierno de España financiación extraordinaria para reforzar la capacidad de atención de Labora, especialmente en materia de orientación, formación e intermediación laboral y que siguen sin recibir contestación alguna por parte del Ministerio. "El Gobierno no puede aprobar una medida como esta, de espaldas a las Comunidades Autónomas cuando se está demostrando que tiene un impacto directo sobre nuestros servicios públicos y pretender que seamos nosotras quienes asuman solas el coste de atender esa nueva demanda, la improvisación y la falta de previsión de las consecuencias de las medidas adoptadas termina colapsando los servicios públicos de las comunidades autónomas frente a la indiferencia del Gobierno", ha indicado.

Análisis del incremento del desempleo en agosto

Respecto a la evolución general del desempleo, Camarero ha señalado que el incremento registrado en agosto debe analizarse teniendo en cuenta el comportamiento habitual del mercado laboral valenciano durante este mes.

“Agosto es un mes en el que históricamente aumenta el desempleo en la Comunitat Valenciana, por lo que debemos analizar el dato con perspectiva y, especialmente, teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo este año y que se ha visto que ha incrementado los datos de los últimos años”, ha explicado Camarero.

Asimismo, la vicepresidenta ha destacado que la Comunitat Valenciana es la quinta comunidad donde más ha descendido el número de parados en valor absoluto con 2.235 parados menos que hace un año, un 0,8%.

Menos desempleo que hace un año

Camarero ha subrayado que, pese al incremento mensual, la Comunitat Valenciana mantiene menos personas desempleadas que hace un año, con una reducción interanual del 0,75 %.

Por sectores, el desempleo se reduce en términos interanuales en agricultura, industria, construcción y servicios. La mayor reducción se registra en servicios, con 4.846 personas menos (-2,32 %), seguida de la industria, con 2.352 menos (-6,62 %); la construcción, con 1.148 menos (-5,05 %), y la agricultura, con 576 menos (-7,77 %).

La vicepresidenta ha señalado que estos datos muestran que, "más allá del comportamiento puntual del mes de agosto, la Comunitat Valenciana mantiene una tendencia de reducción del desempleo respecto al año anterior".

Asimismo, se ha referido a los datos de afiliación, que demuestran la fortaleza del mercado laboral. De este modo, por duodécimo mes consecutivo, la Comunitat Valenciana lidera el crecimiento porcentual anual de la afiliación a la Seguridad Social en España, con un incremento del 4,2 %, que se traduce en 93.473 personas afiliadas más y supera en 1,1 puntos porcentuales el crecimiento registrado a nivel nacional, del 3,1 %.

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Asimismo, Camarero ha destacado que la Comunitat Valenciana registra un nuevo récord de personas autónomas, con 398.759, 294 más que el mes anterior (+0,1 %). Además, uno de cada dos nuevos autónomos registrados este mes en España corresponde a la Comunitat Valenciana.