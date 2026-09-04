María, Rosa, Trinidad...: la memoria de las 20 mujeres fusiladas por el franquismo en Paterna cruza el Atlántico y llega a México

Durante décadas, muchas de sus historias apenas pudieron pronunciarse en voz alta. Las vidas de las mujeres fusiladas por el franquismo en Paterna tras la Guerra Civil quedaron atrapadas entre el miedo, los secretos familiares y una larga propaganda franquista que convirtió a las víctimas en culpables incluso después de muertas. Hubo familias en las que se ocultó durante años cómo habían muerto; descendientes que crecieron pensando que sus madres o abuelas habían fallecido por otras causas; y casas en las que sus nombres prácticamente desaparecieron de las conversaciones. Incluso hoy, más de ocho décadas después de los fusilamientos y medio siglo después de la muerte de Franco, todavía existen familias en las que resulta difícil hablar de ellas con normalidad.

Fueron veinte. Veinte mujeres fusiladas en Paterna por la dictadura franquista. Muchas otras lo fueron en otros lugares de la Comunitat Valenciana. Sus historias han ido conociéndose con cuentagotas gracias al exhaustivo trabajo de historiadores, periodistas, asociaciones de familiares y, sobre todo, de unas familias luchadoras que no cesaron en su empeño de no dejarlas fuera.

Porque detrás de aquellas veinte ejecuciones hubo mucho más que veinte muertes. Hubo familias rotas, hijos que quedaron huérfanos y fueron repartidos entre familiares o acabaron en hospicios, hogares deshechos y una represión que continuó mucho después de que sonaran los disparos. Algunas de aquellas mujeres tenían una clara conciencia política, militaban, defendían sus ideas o habían participado activamente en organizaciones durante la II República y la Guerra Civil. Otras fueron perseguidas también por ser esposas, compañeras, madres o familiares de hombres a los que el régimen buscaba y, en algunos casos, no había podido detener.

Las historias de las veinte mujeres fusiladas en Paterna han llegado hasta Ciudad de México a través de “Las Rosas de Paterna” y “Las Guardianas de la Memoria”, las dos exposiciones de la fotoperiodista Eva Máñez que pueden visitarse hasta el próximo 30 de septiembre en el Colegio de México. Dos muestras que recuperan los rostros y las historias de las mujeres represaliadas, pero también de aquellas otras mujeres que, generación tras generación, se encargaron de conservar su memoria. La de ellas y la de los hombres fusilados. Si ellas callaban, si ellas olvidaban... ¿quién hablaría de ellos en el futuro? ¿Quién dejaría constancia de que existieron y de lo que les pasó?

Enguix: 'Ellas son las trasmisoras de la memoria'

La vicepresidenta primera de la Diputació de València y responsable de Memoria Democrática e Igualdad, Natàlia Enguix, ha llevado hasta México una de las líneas que la institución provincial quiere convertir en eje de sus políticas de memoria: recuperar a las víctimas, pero también investigar quiénes fueron y conseguir que sus historias lleguen a las generaciones que ya no tienen un vínculo directo con la Guerra Civil y la dictadura. Enguix inauguró ayer las dos exposiciones en El Colegio de México junto a la vicerrectora de Cultura de la Universitat de València, Ester Alba, y representantes del Ateneo Español de México, El Colegio de México y la Cátedra del Exilio Republicano Español, creada conjuntamente por la Universitat de València y el Ateneo Español de México.

“Las mujeres ocupan un lugar central en la memoria democrática, no solamente como víctimas de la represión, sino también como protagonistas de nuestra historia y como transmisoras de memoria”, defendió Enguix durante la inauguración.

Un momento de la inauguración de las exposiciones, ayer. / Diputació de València

Las dos exposiciones permiten observar precisamente esas dos dimensiones. “Las Rosas de Paterna” reconstruye las historias de las veinte mujeres fusiladas en el cementerio de Paterna a través de fotografías, documentos y objetos recuperados durante los procesos de exhumación. “Las Guardianas de la Memoria” desplaza la mirada hacia sus descendientes, especialmente hacia las mujeres que conservaron durante décadas fotografías, cartas y relatos familiares y que después asumieron un papel protagonista en los procesos de recuperación e identificación de las víctimas. Para la responsable provincial de Memoria Democrática, esa transmisión femenina resulta fundamental para comprender por qué muchas de aquellas historias han conseguido sobrevivir. “Gracias a las mujeres y a esa transmisión de la memoria oral somos capaces ahora de tener estas historias de vida”, señaló.

Pero el trabajo de la Diputació no quiere quedarse únicamente en abrir las fosas y recuperar los cuerpos. Desde 2015, la institución ha destinado más de 4,5 millones de euros a trabajos de localización, exhumación e identificación de víctimas en la provincia. Solo en el cementerio de Paterna fueron ejecutadas 2.238 personas durante la posguerra. “No basta con recuperar el pasado: tenemos que conseguir que las nuevas generaciones lo conozcan”, resume Enguix. El siguiente paso es contar quiénes fueron. La Diputació ha trasladado también esa labor a las escuelas y bibliotecas y ahora quiere ampliarla a otro capítulo de nuestra historia: el exilio republicano valenciano en México.

La institución impulsará allí una investigación sobre el exilio republicano valenciano que recogerá al menos trece testimonios de exiliados y descendientes, fotografías y documentación histórica. Durante su estancia, Enguix ha conocido también a familiares de Josep Renau y de Bellviure. “Queremos pasar de los grandes datos del exilio a las historias personales, a las familias y a los lugares en los que aquellas personas vivieron y trabajaron”, explicó. El resultado se recogerá en una publicación y, posteriormente, en una exposición en València.

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Durante décadas apenas se habló de las veinte mujeres de Paterna. Después llegaron las familias, las investigaciones, las exhumaciones y los nombres. Hoy sus rostros se muestran a miles de kilómetros del lugar donde fueron fusiladas. Una memoria que durante demasiado tiempo tuvo que hablar en voz baja y que ahora, más de ochenta años después, ha conseguido cruzar el Atlántico.