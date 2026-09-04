Vaivén
Arcadi España y un Levante-EMV por la financiación
La experiencia es un grado y Arcadi España quiso tirar de la suya como valenciano para reivindicar el paso dado por la financiación autonómica este viernes. Así, el ministro de Hacienda mostró durante su comparecencia ante la prensa una portada de Levante-EMV sobre la manifestación de 2021 en València para reclamar la reforma del sistema de reparto como forma de evidenciar que esta exigencia era, en algunos territorios y no solo en Cataluña, una "demanda social".
"La reforma de la financiación autonómica no es una cosa que solo pidiera una autonomía, quiero recordar que en la Comunitat Valenciana se hicieron hasta manifestaciones públicas por la financiación a las que acudieron los agentes sociales y todas las fuerzas políticas excepto Vox", indicó España, que enseñó la portada del periódico del 21 de noviembre de 2021 con el titular "Unidos por la financiación".
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