Bueyes en Nàquera para proteger la Calderona de los incendios

Los incendios que han afectado este verano a la Comunitat Valenciana, especialmente el de El Saler y el de la Serra d'Espadà, han puesto de manifiesto el principal problema que existe con la gestión y conservación de los montes valencianos. El abandono de las zonas de masa forestal vuelve a dejar en evidencia la importancia de la actividad agrícola y ganadera, dos funciones clave a la hora de conservar los bosques y zonas repletas de biomasa entre las que se encuentra el pastoreo, un oficio que ya se encuentra en auge en varias localidades de la Comunitat Valenciana: Requena, Xeraco, Gandía, Xàbia o Náquera, municipios muy diferentes entre sí pero con una medida de seguridad en común, el pastoreo extensivo en las zonas verdes que rodean los municipios.

Los caballos y las ovejas o cabras son algunos de los animales más utilizados a la hora de gestionar y realizar el desbroce de los montes y campos de la Comunitat Valenciana, un método de prevención que hace retroceder en el tiempo a cuando las zonas forestales estaban habitadas por pastores que protegían las zonas verdes de las llamas. Una serie de animales que cada vez aumenta más, por ejemplo, con especies no bravas como los bueyes. De hecho, en Náquera el consistorio está trabajando ya para aplicar una de estas medidas ancestrales: el uso del ganado, en ese caso bueyes, como 'bomberos' para prevenir incendios.

No son pocos los expertos que defienden el uso de estos animales para mejorar las condiciones de la biomasa, entre ellos Eduardo Rojas, profesor de Ingenieria Forestal de la UPV, que defiende el uso de animales, pero también que debe aprovecharse como medida complementaria con el trabajo humano, que sigue teniendo relevancia dentro de la masa forestal. Cuando ellos pastan reducen la cantidad de hierba seca, brotes y matorrales, lo que provoca que baje la presencia de los elementos que benefician el rápido avance de las llamas durante un incendio.

Vallada- Ontinyent. CTR Pastoreo de cabras para prevenir incendios / Perales Iborra / LEV

Su utilidad es evidente. No se trata tan solo de aumentar las profesiones de un sector primario que se ha quedado prácticamente en desuso, sino también de dar una segunda oportunidad a un monte que, en muchas ocasiones, queda abandonado a a su suerte esperando un rayo o una negligencia que de inicio a la combustión de miles de hectáreas de masa forestal. Con el uso de los animales, se pueden prevenir estas desgracias y ya son varios los ayuntamientos los que han sabido apreciar esto y han comenzado a tomar medidas.

Las medidas de los diferentes municipios

Náquera es una de las poblaciones principales que utiliza animales para proteger sus zonas con biomasa. Desde principios de 2025, el municipio tiene en el pueblo un pastor que campa con un numeroso grupo de cabras. Sin embargo, el ayuntamiento busca ir un paso más allá. Según informa el propio alcalde, Iván Expósito, pretenden tener bueyes y ganado no bravo en los alrededores del pueblo como método de conservación de la masa forestal en los alrededores del pueblo. Pese al peligro que pueda aparentar, estos se encontrarán en una zona sin riesgo para la ciudadanía y contribuirían al mantenimiento de los montes.

A los bueyes de Náquera se suma, Requena, que cede el protagonismo a los caballos. El estudio 'El uso de herbívoros domésticos para la gestión de ecosistemas en paisajes mediterráneos' realizado por 'ScienceDirect' muestra que los equinos son útiles en lo que a restauración de pastoreo se refiere y que presentan una mayor eficiencia que los vacunos en lugares en los que existe una vegetación escasa. Las cerca de treinta yeguas con las que cuenta el municipio son las encargadas de controlar el exceso de biomasa en zonas con cortafuegos. No es el único municipio en el que actúan: Yátova y Dos Aguas cuentan desde hace años con varios equipos de équidos con la intención de recuperar el paisaje en mosaico que se perdió durante el incendio de Cortes de Pallás en 2012

Caballos pastando en un campo cerca de la ciudad / VICENT M PASTOR / LEV_RIB

En Vallada, los caballos dejan paso a las cabras celtibéricas, que son las encargadas de pastar por la Sierra de Vallada gracias a un proyecto cuya finalidad es reducir la masa forestal y facilitar la prevención y extinción de incendios. Ante la situación, la Universidad Politécnica de València analizó el efecto caprino sobre los cortafuegos, llegando a detectar un aumento considerable en el consumo de especies como coscoja, carrasca, brezo y enebro, una confirmación de la eficiencia del pastoreo cuando se combina con los desbroces selvícolas, ya que se complementa el trabajo humano de las brigadas con el mantenimiento que realizan los animales.

Otros municipios, como Serra, Aielo del Rugat o Montitxelvo, suman ovejas al ejército de cabras que se encargan de desbrozar la zona. La primera de las localidades recuperó en 2023 el pastoreo después de más de 20 años e incluyó la medida dentro de la política de gestión forestal, una forma de mantener limpio un monte de más de 1.300 hectáreas con un rebaño de 160 cabezas de cabras y ovejas. Aielo de Rugat y Montitxelvo, por su parte, comparten una manada caprina y ovina mixta que cuenta con 150 efectivos desde febrero de este mismo año hasta junio, antes de que comenzara el periodo de máximo riesgo. El cortafuegos de la Planissa fue uno de los focos dónde el proyecto actuó, realizando un consumo de brotes y matorrales que ha supuesto la limpieza del cortafuegos.

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Xeraco; localidad que cuenta con más de 350 'cabras bombero' para limpiar los montes, Gandia; un caso peculiar que tiene controlado a los animales del Paraje Natural Municipal Parpalló-Borrell a través de la tecnología, o Xàbia; donde se han incorporado este mismo invierno más de 250 cabras a la Plana del Montgó, son otros casos de poblaciones que han incorporado el pastoreo a sus medidas antiincendios y de conservación del monte. La profesión tradicional, que estaba casi desaparecida, ha vuelto a resurgir con un objetivo claro: evitar que los montes ardan con tanta facilidad.