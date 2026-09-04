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Cambio de roles en el equipo de Pilar Bernabé

La delegada del Gobierno Pilar Bernabé atiende a los medios de comunicación.

La delegada del Gobierno Pilar Bernabé atiende a los medios de comunicación. / Celeste Martínez

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Redacción Levante-EMV

València

Movimientos en el equipo más cercano de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, aunque sin rostros nuevos ni salidas, solo cambio de responsabilidades. Así, destaca el paso del hasta ahora director de Comunicación en la Delegación de Gobierno, Alejandro García, que pasará a trabajar en el grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de València, objetivo de Bernabé para las elecciones de 2027. Dentro del grupo municipal, para el que ya ha trabajado en etapas anteriores, García podrá aportar, entre otros aspectos, su experiencia como experto en temas falleros.

"Quiero agradecer a todas y a todos vuestro trabajo durante estos años. Como también quiero reconocer la gran labor realizada por todas las personas que integran el equipo de comunicación de la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana y las subdelegaciónes", ha escrito como despedida en el grupo de difusión con la prensa valenciana. Sus funciones como director de Comunicación en el Palau del Temple, sede de la delegación, las tomará el periodista y ex redactor de Levante-EMV, Vicent Chilet, que ya formaba parte del equipo de comunicación de Bernabé.

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