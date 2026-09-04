Casa Marruecos, en València: "El discurso político derivará en agresiones físicas al convertir al 'moro' en el enemigo"

El tejido asociativo valenciano se revuelve ante el debate político que ha generado la crisis migratoria y humanitaria de Ceuta. La vicepresidenta y portavoz de Casa Marruecos en Valencia, Boutaina El Hadri, denuncia la existencia de una "campaña feroz" en torno a Marruecos y alerta sobre el riesgo inminente de que los discursos de odio institucional acaben derivando en agresiones contra los ciudadanos de origen marroquí y contra las entidades que trabajan con el colectivo migrante.

Por ello, tras el ataque con sangre a la sede de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) en València, El Hadri es clara: "Lamentablemente, era de esperar. Y ojalá me equivoque, pero me temo que vamos a ver cosas peores". Para la portavoz, la falta de matices en la opinión pública está "borrando" la frontera entre la discrepancia geopolítica y la xenofobia, advirtiendo de que "se está convirtiendo a los marroquíes, a los 'moros' en una especie de enemigo colectivo".

Para El Hadri, si no se frena la escalada discursiva, el conflicto derivará en un escenario de mayor violencia directa en las calles. "Al final, la rabia y el odio no los recibe ningún Estado ni ninguna institución. Los reciben los más débiles: el migrante que está aquí intentando ganarse la vida, la mujer con hiyab que va tranquilamente por la calle o el joven al que identifican como marroquí".

Alarma ante el inicio del curso escolar

Una de las mayores preocupaciones de la portavoz de Casa Marruecos es el inminente regreso de los menores a las aulas en este ambiente de crispación social. "Me preocupa muchísimo pensar qué les puede esperar a nuestros niños y niñas de origen marroquí, muchos de ellos españoles", confiesa El Hadri.

Según explica, el acoso y la exclusión suelen camuflarse con facilidad en la rutina diaria de los centros educativos. "Entre 'broma y broma', comentario y comentario, se van colando el racismo, la morofobia, la islamofobia y el desprecio", advierte, recordando que los menores "escuchan y reproducen los discursos que circulan entre los adultos".

Un llamamiento a la responsabilidad

El Hadri aclara que su denuncia no pretende coartar el derecho a la libre opinión ni blindar a los gobiernos de la fiscalización. "Cada cual puede tener su opinión sobre Marruecos, sobre sus instituciones, su sistema político o su monarquía. No se trata de impedir ninguna crítica".

Sin embargo, apela directamente a la responsabilidad de los emisores y líderes de opinión sobre la forma en que construyen sus mensajes. "Marruecos no es solamente un Gobierno o una institución: es también un país, una sociedad y millones de personas. Y aquí viven cientos de miles de personas marroquíes y españolas de origen marroquí que terminan recibiendo el impacto de todo ese imaginario", destaca.

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"Podemos debatir y discrepar de todo, por supuesto", concluye la portavoz de Casa Marruecos, "pero tenemos una responsabilidad enorme en no alimentar, aunque sea involuntariamente, un clima de rechazo hacia todo un país y hacia su gente".