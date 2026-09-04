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Financiación autonómica

El Consell confirma en la reunión clave su rechazo a la reforma de financiación del Gobierno

El conseller de Hacienda acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera a diferencia del 'plante' de la Comunidad de Madrid y lamenta que no se acepten las enmiendas valencianas

El conseller de Hacienda Jose Antonio Rovira comparece ante los medios al llegar al ministerio.

El conseller de Hacienda Jose Antonio Rovira comparece ante los medios al llegar al ministerio. / Levante-EMV

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Diego Aitor San José

Diego Aitor San José

València

Para empezar, críticas. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ya está en el Ministerio de Hacienda para participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se debatirá y votará la propuesta del Gobierno central sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. A este, la Generalitat Valenciana votará en contra, tal y como adelantó el Consell el día anterior y ha confirmado el propio Rovira a las puertas del ministerio, afeando que el departamento que encabeza Arcadi España no haya aceptado "ni una sola de todas las alegaciones que hemos presentado".

Según ha explicado Rovira, la Comisión Técnica que se reunió de manera previa al Consejo de Política Fiscal y Financiera rehusó las propuestas planteadas por las autonomías. En ellas estaban las peticiones valencianas entre las que estaban un fondo de nivelación, que la Comunitat Valenciana no estuviera por debajo de la media con el nuevo modelo y que la población para el reparto se calculara con el dato del último año y no con la serie prevista.

"Sánchez pactó [la reforma del modelo] con Cataluña y no ha cambiado ni una coma, esa es la realidad", ha expresado Rovira. Ese rechazo a las peticiones de la Generalitat Valenciana afianza el 'no' del Consell que se sumará al resto de comunidades del PP en su rechazo al nuevo modelo, si bien, las autonomías populares han acabado bifurcándose en tres caminos: la mayoría votará que no, la Comunidad de Madrid directamente no ha acudido (en un llamamiento al boicot que no ha fructificado) mientras que Canarias, presidida por Coalición Canarias, pero con consejera de Hacienda del PP, sí votará a favor.

Sin embargo, la vía canaria, que ha logrado un fondo propio tras negociar con el Gobierno central de manera bilateral, no ha sido transitada por el ejecutivo valenciano que pese a que no ha negociado de manera individualizada con el Ministerio de Hacienda (algo que se había negado, pidiendo que cualquier conversación fuera "multilateral"), ha planteado una serie de enmiendas. Estas, ha incidido Rovira, "las tiene [el ministro] encima de la mesa desde hace un mes y ayer nos contestaron verbalmente que no".

MADRID, 04/09/2026.- El ministro de Hacienda, Arcadi España (i), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, momentos antes del inicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra, este viernes, en Madrid. El ministro de Hacienda, Arcadi España, logrará este viernes que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que agrupa a los consejeros económicos de todas las comunidades, apruebe su propuesta de nueva financiación autonómica, a pesar de que no contará con el apoyo de los territorios gobernados por el PP y la Comunidad de Madrid haya anunciado que no acudirá a la reunión. EFE/Chema Moya

El ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, antes de empezar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, este viernes. / Chema Moya / EFE

En este sentido, Rovira ha puesto el foco en la petición de un fondo de nivelación transitorio que permitiera a la Comunitat Valenciana equipararse en financiación por habitante a la media estatal hasta que entrara en vigor el nuevo modelo a la vista de que tiene una "tramitación muy larga" por delante y que, como ha expresado el conseller de Hacienda, hay "serias dudas de que pueda aprobarse" ya que necesitará la mayoría en el Congreso, algo no del todo sencillo.

"Abduce a sus ministros"

La petición de este fondo, una reclamación que viene formando parte del discurso del Consell desde hace años ante el bloqueo del nuevo modelo, ha sido rechazada por el ministerio pese a que, según ha recordado Rovira, Arcadi España lo exigía cuando fue conseller de Hacienda. "No sé si Pedro Sánchez abduce a sus ministros", ha indicado al respecto afeando que pese a la exigencia previa de España sobre este fondo desde que ocupa el cargo en el Gobierno "no ha vuelto a hablar de ello".

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Se espera que el modelo de financiación planteado por el ministerio y que supondría 3.600 millones extra para la Comunitat Valenciana supere este viernes su primer trámite. Para ello, el Gobierno de España necesitaría el apoyo de solo una de las autonomías presentes y todo apunta a que serán dos, Canarias y Cataluña, las que brinden este apoyo. Asimismo, Rovira ha evitado pronunciarse sobre el 'plante' ordenado por Isabel Díaz Ayuso, tratando de evitar un quórum que hiciera naufragar la reunión, pero con su presencia se ha desmarcado de su posición.

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