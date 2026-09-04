Educación
El curso empezará reactivando los “jueves reivindicativos” y las asambleas de centro
Los sindicatos convocantes de la huelga, las asambleas y otras entidades educativas apuestan por “reclamar a la Conselleria aquello que no ha cumplido: la dignificación de la escuela pública”
Animan a la participación de docentes, familias y alumnado en la manifestación de las tres capitales el 12 de septiembre
“Un nuevo curso y la lucha continúa”. Así comienza el comunicado conjunto de los sindicatos que convocan la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, ahora suspendida, además de las asambleas de docentes y otras entidades educativas, en el que dan la bienvenida a un curso escolar que comienza el 9 de septiembre y que se presenta movido. Empezará, como ya se ha contado, con la manifestación del 12 de septiembre en València, Castelló y Alicante, pero antes, el día 10, además, volverán los “jueves reivindicativos” en los centros.
Así lo han destacado desde la Coordinadora de Asambleas Docentes, los sindicatos Stepv, CC OO, UGT, CGT, CNT, CSO, COS, Sindicato de Estudiantes, AEEP-PV y la plataforma Docents en Lluita en un comunicado conjunto. “Ante la situación crítica que vive la enseñanza pública valenciana, consideramos imprescindible reactivar y fortalecer la participación de los y las docentes desde los centros educativos a través de sus asambleas”, comienzan.
Por eso, animan a la comunidad educativa a “retomar las movilizaciones y reclamar a la Conselleria aquello que no ha cumplido: la dignificación de la escuela pública”. En concreto, desde la base de las asambleas de centro. “Deben ser el espacio desde el que el profesorado pueda informarse, debatir, organizarse y tomar decisiones sobre el futuro de las movilizaciones y por ello, hacemos un llamamiento a impulsar, recuperar y ampliar la red de asambleas de centro”, indican.
Jueves reivindicativos desde el día 10
Pero además proponen recuperar los “jueves reivindicativos” a partir del próximo, el primero tras el inicio del curso, el 10 de septiembre. “Concentrémonos en los centros educativos para mostrar que la llama de nuestras reivindicaciones sigue encendida y como paso previo a la movilización del 12 de septiembre”, dicen. La idea de fondo es dar visibilidad -de nuevo- a sus demandas, “sumar compañeros y compañeras y preparar una movilización amplia y contundente”.
Eso como paso previo a la manifestación unitaria del día 12. “Debe ser masiva y, para ello, necesitamos una asistencia que suponga un éxito. Debemos trabajar para que toda la comunidad educativa participe en cualquiera de las marchas convocadas”, apuntan los convocantes. “Para conseguirlo, es fundamental animar y facilitar la participación de docentes, familias, alumnado y todas las personas comprometidas con una educación pública de calidad. La fuerza de la movilización dependerá de nuestra capacidad para organizarnos y hacer llegar las reivindicaciones a todos los centros”, añaden.
El foco en las asambleas
Y desde que la actividad ordinaria vuelva a los centros, apuestan por “empezar a trabajar para lograr la participación de un mayor número de docentes” en las asambleas de cada uno de estos colegios e institutos. “Nuestro eje central deben ser estas reuniones, porque son la base para poder tener voz en todas las decisiones que deben tomarse a partir de ahora. Recordemos que sin una movilización real no habrá una negociación efectiva y que las calles y los centros deben ser el escenario a través del cual conseguir avances en nuestras reivindicaciones”, añaden.
“Este inicio de curso debe ser también un momento de organización y movilización. Pongamos en marcha las acciones de inicio de curso, fortalezcamos las asambleas y preparémonos para las próximas movilizaciones”, zanjan.
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