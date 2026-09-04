La Generalitat requiere a Villena para que informe sobre el robo del Tesoro y sus medidas de seguridad

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha requerido formalmente información al Ayuntamiento de Villena sobre el robo del Tesoro y las medidas de seguridad con la que contaba. El departamento autonómico ha explicado en un comunicado este jueves, una semana después del asalto, que ha remitido un requerimiento "al no haber recibido hasta el momento comunicación oficial alguna".

Del mismo modo la Generalitat ha exigido al Gobierno central "medidas inmediatas y un protocolo de actuación ante la oleada de robos que amenaza el patrimonio nacional". Y ha lamentado que el Ministerio de Cultura no haya convocado hasta el próximo 10 de septiembre la reunión presencial con las comunidades autónomas para "abordar de forma decisoria el refuerzo de la seguridad en los museos españoles".

Cultura ha informado que la Dirección General de Patrimonio Cultural ha remitido "un requerimiento formal al Ayuntamiento de Villena para que, en el plazo de diez días hábiles, aporte toda la documentación relativa al robo del Tesoro y sus consecuencias, al no haber recibido hasta la fecha comunicación oficial alguna sobre lo sucedido ni sobre el destino y estado de la de las piezas restantes y que alberga".

Entre la información requerida figuran "los informes técnicos y atestados policiales sobre los hechos, la relación detallada de las piezas sustraídas, los datos sobre el traslado que se hubiera realizado de las piezas no sustraídas y medidas de seguridad adoptadas durante el mismo, la acreditación técnica de la vitrina blindada y acorazada en la que se custodiaba el Tesoro, tal y como indicaban los informes de la dirección del museo, las auditorías de seguridad de 2025 y 2026, así como los informes de seguridad que debían remitirse semanalmente a la dirección del museo".

Por su parte fuentes municipales han confirmado este jueves la recepción del requerimiento y que se está recopilando la documentación solicitada, algo en lo que de cualquier forma ya se estaba trabajando también para la comisión de investigación aprobada el miércoles por el pleno municipal.

El Consistorio, ante las manifestaciones de la Generalitat en los últimos días en las que reclamaban las facturas de una nueva supuesta vitrina, ya había señalado anteriormente que la información la debe tener la propia conselleria, que es la que autoriza todo lo relacionado con el Tesoro, y que no existe una nueva vitrina, sino que se introdujeron mejoras que habrían sido ya verificadas por la propia conselleria. Y este asalto ha provocado un fuerte choque entre la administración autonómica y el Ayuntamiento, a cuenta de las responsabilidades en el mismo.

Además, el propio Consistorio ha reconocido que la seguridad con la que contaba la instalación, y que era la exigida por la Generalitat, se ha demostrado "insuficiente".

Sobre la necesidad de abordar con el Gobierno central el refuerzo de la seguridad en los museos españoles, el Consell ha recordado que este "no es un problema nuevo ni imprevisto. A los robos sufridos este año en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, el 25 de abril, y en el Museo de Albacete, a finales de julio, se sumó, en la madrugada del 27 de agosto, la sustracción de la práctica totalidad del Tesoro de Villena, uno de los conjuntos de orfebrería prehistórica más importantes de Europa, en el Museo de Villena (Muvi). Tres robos en museos españoles en apenas cuatro meses son, a juicio de la Conselleria, motivo más que suficiente para que el ministerio hubiera actuado con mayor celeridad y desde el primer momento".

Encuentro para el 10 de septiembre

Desde la Generalitat se exige que "la reunión del 10 de septiembre no se limite a un nuevo diagnóstico compartido, sino que se cierre con un protocolo concreto de refuerzo de la seguridad en los museos de titularidad estatal y autonómica, con financiación específica para las comunidades autónomas que lo requieran, y con un plan de coordinación permanente entre el ministerio, las autonomías y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no dependa de que se produzca un nuevo robo para activarse".

La conselleria ha recordado que, mientras se dirime esta coordinación a nivel estatal, la Dirección General de Patrimonio Cultural mantiene contacto directo con los responsables de los museos de titularidad de la Generalitat y reitera su disposición a aplicar de forma inmediata cualquier medida que se derive del encuentro del 10 de septiembre, siempre que esta vez vaya acompañada de plazos y recursos reales.

Hay que recordar que el asalto de Villena ha llevado por ejemplo a que el MARQ de Alicante haya reforzado su seguridad, dado que además alberga una colección de piezas de oro cedidas por Colombia.

El PP carga contra el Ayuntamiento

La diputada del GPP en Les Corts, Carmen Martínez Clemor, ha reclamado explicaciones al Ayuntamiento de Villena por el recorte del 70 % en la partida presupuestaria destinada a seguridad y vigilancia del Museo de Villena (Muvi) y ha cuestionado “que no se contemplara vigilancia presencial durante la noche en un espacio que custodiaba uno de los mayores tesoros arqueológicos de España”.

Martínez ha señalado que los propios presupuestos municipales reflejan una reducción de la partida 1/333/22701, correspondiente a Seguridad y Vigilancia del Muvi, que pasó de 10.000 euros en 2025 a 3.000 euros en 2026, es decir, 7.000 euros menos y un recorte nominal del 70%. Por su parte el Ayuntamiento ha negado de plano que haya habido un recorte en la seguridad, aclarando que la inversión de 10.000 euros correspondía a la instalación de sistemas de seguridad que, una vez adquiridos, no se vuelven a comprar al año siguiente, sino que ya lo que queda de la partida es el mantenimiento.

Ante estas cifras “queremos explicaciones y queremos conocer qué había realmente detrás de esos 3.000 euros”, ha subrayado la diputada popular. Asimismo, el diputado popular ha considerado especialmente relevante aclarar “por qué el Ayuntamiento no contempló vigilancia presencial durante la noche en un museo que custodiaba piezas de extraordinario valor histórico, arqueológico y sentimental”.

“En otras dependencias municipales sí existe vigilancia presencial en determinados momentos. Por eso no entendemos cómo un espacio que custodia piezas de esta envergadura podía quedar durante la noche sin una protección presencial que reforzara los sistemas electrónicos de seguridad”, ha afirmado.

La diputada del GPP ha señalado que “lo que queremos saber es qué se compró, cuándo se compró, cuánto costó y, sobre todo, qué sistemas estaban efectivamente instalados y operativos cuando se produjo el robo”.

El MUVI cerrado, en una imagen de este miércoles / Juani Ruz

En este sentido, ha explicado que se han solicitado todas las facturas y la documentación relativa a las actuaciones de seguridad, con el objetivo de comprobar la ejecución real de las medidas previstas y determinar qué medios de protección tenía efectivamente el museo.

“Si las cámaras, alarmas y demás sistemas ya estaban instalados, debe poder acreditarse documentalmente. Y si no lo estaban, también habrá que explicar por qué. No basta con hablar de proyectos o de inversiones realizadas años atrás: hay que saber qué había realmente funcionando en el museo la noche de los hechos”, ha remarcado.

Ayuntamiento

Sobre esta reducción de la partida, a la que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, también hizo referencia el miércoles, el concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Villena, Javier Martínez, ha lamentado "otra vez las mismas tácticas utilizadas en la dana, falsear y mostrar cero empatía con las víctimas", ha informado el Consistorio.

Martínez ha sido contundente al "desmontar" el relato del presidente: “Es absolutamente falso que se haya mermado o recortado la seguridad de nuestro museo. Lo que ha ocurrido responde a un principio básico que cualquier persona con dos dedos de frente, o hasta el president, debería entender: Los sistemas se pagan al instalarlos y, una vez instalados, solo se tiene que pagar su mantenimiento diario”.

El ventanal por donde accedieron los ladrones ya ha sido tapiado / Juani Ruz

El edil ha explicado que resulta ilógico pretender que el presupuesto de inversión se mantenga en los mismos niveles año tras año. “Las inversiones no son lineales ni repetitivas todos los ejercicios. Cuando compras e instalas la tecnología de seguridad del museo haces un desembolso inicial fuerte; al año siguiente no vuelves a comprar los mismos equipos, sino que mantienes la instalación a través del gasto corriente. Todo esto lo sabría si se hubiera molestado lo más mínimo en mirar toda la documentación, que posee la conselleria y para la que por cierto, no puso un solo euro", ha detallado Martínez.

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Finalmente, Martínez ha exigido a Pérez Llorca “rigor, responsabilidad y el fin de la manipulación de datos públicos”, asegurando que la protección y vigilancia del patrimonio de Villena y del Muvi estaban plenamente garantizadas con los estándares más altos, que fueron certificados por la Conselleria de Cultura de su gobierno autonómico.