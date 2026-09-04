Vaivén
Hacienda 'reparte' libros entre las autonomías: Brines se va a Galicia; Rovira 'recibe' al asturiano Ángel González
Los consejeros de Hacienda de las distintas autonomías llegaron al Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar del modelo de financiación, es decir, el dinero que les debería llegar por parte del Gobierno central, pero antes que millones de euros para las arcas de sus comunidades, lo primero que se pudieron guardar fueron libros. Y como los números no están reñidos con las palabras ni la economía con la literatura, el ministro Arcadi España regaló a cada representante de los gobiernos autonómicos la obra de un escritor de otro territorio.
Así, el conseller José Antonio Rovira se trae de vuelta de Madrid la obra 'Palabra sobre palabra' del poeta asturiano Ángel González mientras que el autor valenciano ofrendado por España es Francisco Brines de quien podrá leer su 'Ensayo de una despedida', donde está toda la obra poética completa del autor, el conselleiro de Hacienda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos. La valenciana resulta ser la única que 'recibe' poesía y 'regala' poesía.
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