Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
suceso AlziraAlerta naranja ValenciaRiesgo rojo y naranja calor ValenciaSanidad valencianaComedores escolaresSuciedad ValènciaAgresión sexual Valencia
instagramlinkedin

Vaivén

Hacienda 'reparte' libros entre las autonomías: Brines se va a Galicia; Rovira 'recibe' al asturiano Ángel González

Libro recibido por Jose Antonio Rovira en el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Libro recibido por Jose Antonio Rovira en el Consejo de Política Fiscal y Financiera / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

València

Los consejeros de Hacienda de las distintas autonomías llegaron al Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar del modelo de financiación, es decir, el dinero que les debería llegar por parte del Gobierno central, pero antes que millones de euros para las arcas de sus comunidades, lo primero que se pudieron guardar fueron libros. Y como los números no están reñidos con las palabras ni la economía con la literatura, el ministro Arcadi España regaló a cada representante de los gobiernos autonómicos la obra de un escritor de otro territorio.

Así, el conseller José Antonio Rovira se trae de vuelta de Madrid la obra 'Palabra sobre palabra' del poeta asturiano Ángel González mientras que el autor valenciano ofrendado por España es Francisco Brines de quien podrá leer su 'Ensayo de una despedida', donde está toda la obra poética completa del autor, el conselleiro de Hacienda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos. La valenciana resulta ser la única que 'recibe' poesía y 'regala' poesía.

Regalo de la obra de Francisco Brines al conselleiro de Galicia

Regalo de la obra de Francisco Brines al conselleiro de Galicia / Levante-EMV

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora de las manifestaciones y concentraciones en apoyo a Ceuta en la Comunitat Valenciana hoy: municipios, ubicación y horarios
  2. Aemet anuncia el regreso de la lluvia a la Comunitat Valenciana en los primeros días de septiembre
  3. Así queda el calendario escolar en la Comunitat Valenciana para el curso 2026-27: fechas clave y festivos
  4. Cortes de tráfico hoy en València por la manifestación en apoyo a Ceuta
  5. Gandia, Sagunt y l'Eliana se desmarcan con concentraciones alternativas por la 'convivencia
  6. Aemet activa el aviso amarillo por tormentas y granizo este miércoles en la Comunitat Valenciana: estas son las zonas dónde va a llover
  7. Pulso de los contratistas de obra al Ministerio de Transportes: un recurso deja en suspenso el megacontrato de mantenimiento de carreteras
  8. Mompó carga contra Morant: "Siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez, no vales para nada"

Hacienda 'reparte' libros entre las autonomías: Brines se va a Galicia; Rovira 'recibe' al asturiano Ángel González

Hacienda 'reparte' libros entre las autonomías: Brines se va a Galicia; Rovira 'recibe' al asturiano Ángel González

Llíria abre parcialmente la plaza Major para los actos festivos

Llíria abre parcialmente la plaza Major para los actos festivos

El curso empezará reactivando los “jueves reivindicativos” y las asambleas de centro

El curso empezará reactivando los “jueves reivindicativos” y las asambleas de centro

Riba-roja de Túria ejecuta a buen ritmo las inversiones hidráulicas tras la dana con 4,4 millones de euros

Riba-roja de Túria ejecuta a buen ritmo las inversiones hidráulicas tras la dana con 4,4 millones de euros

Mompó carga contra Morant: "Siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez, no vales para nada"

Mompó carga contra Morant: "Siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez, no vales para nada"

Llorca lamenta que la reforma sea para "contentar a los independentistas" y Compromís urge a acelerarla

Llorca lamenta que la reforma sea para "contentar a los independentistas" y Compromís urge a acelerarla

El Gobierno saca adelante la reforma de la financiación autonómica con el apoyo de Cataluña y Canarias y el rechazo del resto de las comunidades

El Gobierno saca adelante la reforma de la financiación autonómica con el apoyo de Cataluña y Canarias y el rechazo del resto de las comunidades

La jueza de la dana dice que la "tesis exculpatoria" de Mazón incrimina directamente a la exconsellera Pradas

La jueza de la dana dice que la "tesis exculpatoria" de Mazón incrimina directamente a la exconsellera Pradas
Tracking Pixel Contents