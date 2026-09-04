Polémica por la dana
Mompó carga contra Morant: "Siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez, no vales para nada"
La ministra socialista critica al presidente de la Diputación por la dana y este le replica: "Apareciste dos días después en helicóptero con Pedro Sánchez"
Agria polémica en torno a la gestión de la dana. La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha cargado contra el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, tras el informe enviado por la corporación a la jueza de la dana, donde constata que los técnicos enviaron a casa a sus trabajadores por el temporal y notificaron por correo electrónico a sus superiores. Unas crítícas que han recibido una réplica muy polémica por parte del lider provincial de los 'populares'.
"Mompó conocía las medidas preventivas, pero decidió avisar solo a su entorno. Al resto de valencianos, no", escribó la dirigente socialista en su cuenta de X. Mompó ha respondido con palabras muy duras. "Los valencianos de 'trellat' intentábamos ayudar. En cambio, tu apareciste dos días después en el helicóptero con Pedro Sánchez, el de 'si quieren más recursos que los pidan'", ha replicado el presidente de la Diputación, haciendo referencia a una frase que, por cierto, nunca pronunció el presidente del Gobierno.
A continuación, el presidente provincial del PPCV ha segurado que "todo el mundo sabe que con las tragedias que hemos sufrido", a Morant le ha "preocupado mucho más dónde están las cámaras que las personas afectadas". "Diana", le ha dicho, "siempre serás la hija de Zapatero, la lameculos de Sánchez. No vales para nada, así de claro".
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