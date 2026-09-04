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Educación

Los monitores de comedor denuncian el desembarco de multinacionales: “Bajan precios y, con ello, salarios y calidad”

“Igual la diferencia de su oferta son céntimos por cada menú, pero por todo el curso son bastantes euros”, indican fuentes de Intersindical en el sector

El personal denuncia que cada monitora puede llegar a tener hasta cuarenta alumnos a su cargo al no existir una ratio cerrada

Alumnos en un comedor escolar en una imagen de archivo

Alumnos en un comedor escolar en una imagen de archivo / PILAR CORTES

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Marta Rojo

Marta Rojo

València

“Ahora las multinacionales están pisando fuerte”. Así resumen desde Intersindical la llegada de nuevos actores al sector de los comedores escolares. En la Comunitat Valenciana, son los centros quienes tienen que hacer una propuesta de tres ofertas de tres empresas diferentes, que pasan a debatirse entre la directiva y el AMPA y de ahí se escoge. Pero la introducción de estas grandes empresas hace que tienda a elegirse la opción más barata. “Eso significa que para bajar los precios se acaban bajando aún más los salarios y la calidad de la comida; esto tiene una repercusión y los padres deberían darse cuenta”, resumen desde el sindicato.

La entrada de competidoras que pueden ser más agresivas en su estrategia de precios acaba, en general, empeorando las condiciones de los trabajadores, los monitores -sobre todo monitoras- de comedor y cocineros, que ya de partida se enfrentan a una “situación precaria”, con ratios inexistentes sobre el papel que acaban haciendo que haya hasta cuarenta alumnos por monitor.

Ratios imposibles fruto de un "vacío legal"

“Es preocupante porque las ratios son increíbles, fruto de un vacío legal”, explican desde la organización sindical. En concreto, las ratios establecidas hacen un cómputo general. “Si tenemos 100 niños, sobre el papel deberíamos tener cinco monitores pero te puedes encontrar con 40 niños porque no se pueden partir aulas”, indican.

Protesta de monitores de comedores escolares frente a Conselleria

Protesta de monitores de comedores escolares frente a Conselleria

Marta Rojo

Los trabajadores de comedor cobran según el convenio de restauración colectiva, que “es una porquería”, dicen estas fuentes. Para su caso particular “es demasiado ambiguo y genérico”: no impone como requisito, por ejemplo, que los monitores que están a cargo de menores con necesidades especiales tengan que estar formados específicamente para atenderlos. “No hay obligación legal de que una persona esté cualificada profesionalmente para atender a esos niños”, destacan.

"Regalitos" y bajada de precios

Aseguran estas fuentes sindicales que sus problemas vienen de estar, a la vez, dentro y fuera del sistema educativo. Les pagan las empresas adjudicatarias de los servicios de comedor y a veces estas compañías hacen ofertas que exceden ese servicio para conseguir ser las escogidas. “Además de que se suele coger al más barato, luego hay regalitos: si me eliges a mí te pago la comida de los profesores, te doy beca para tres, te hago una jornada de puertas abiertas con horchata que corre de mi cuenta…”, indican desde el sindicato.

Sobre todo, se preguntan “esos extras de dónde salen y en detrimento de qué”. Sobre todo pueden ofrecerlos las empresas más grandes: “a finales de abril empiezan a moverse los comerciales como locos por los centros”. A cambio de esos pluses, denuncian desde los sindicatos, “empiezan a recortar horarios, salarios, con las auxiliares han hecho una escabechina total”, dicen.

En cocina, por ejemplo, hay contratos de 2 horas y 10 minutos al día. “Roza el ridículo, sobre todo porque todas terminan haciendo horas extras y el salario medio ronda los 400 euros”. Con 9 euros la hora, la necesidad de sustituciones es difícil de cubrir.

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“No se tiene en cuenta que al final esto es un anexo del centro, no es algo aislado o apartado”, denuncian desde el sindicato. Las cada vez más precarias condiciones laborales de los monitores de comedores escolares, concluyen, “no solo afectan a las monitoras, también a las familias, que dejan en los comedores a lo mejor que tienen en casa, sus hijos”, concluye.

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