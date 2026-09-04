Avisos por calor
Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo y naranja hoy por calor
Sanitat ha publicado el listado de las localidad que se encuentra en riesgo para la salud derivado del calor
Las altas temperaturas de hoy han provocado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleve a aviso naranja por calor el nivel de alerta en la Comunitat Valenciana, con temperaturas que podrían alcanzar los 39 grados en algunos puntos del territorio. El episodio de calor más intenso se concentrará en el interior norte de Valencia, en la franja comprendida entre las 13:00 y las 20:59 horas.
Por su parte, la Conselleria de Sanitat también ha publicado el listado de municipios que estarán en riesgo para la salud por las altas temperaturas. Las comarcas de el Baix Maestrat, els Ports y l'Alt Maestrat se sitúan en el foco del mapa de calor, con riesgo alto (rojo). Además, el resto de las comarcas de la provincia de Castellón se encuentran en riesgo medio (naranja), mientras que el resto del territorio de la Comunitat, salvo el litoral norte de Alicante, estará bajo aviso amarillo por calor.
LISTADO COMPLETO DE COMARCAS EN RIESGO ROJO
- El Baix Maestrat: Castell de Cabres, La Pobla de Benifassà.
- Els Ports: Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, La Mata de Morella, Morella, Olocau del Rei, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Vilafranca/Vilafranca del Cid, Villores, Zorita del Maestrazgo.
- L'Alt Maestrat: Ares del Maestrat, Benassal, Catí, La Torre d'en Besora, Vilar de Canes.
LISTADO COMPLETO DE COMARCAS EN RIESGO NARANJA
- L'Alt Millars: Aranyuel, Argelita, Aiòder, El Castell de Vilamalefa, Cirat, Les Corts d'Arenós, Espadella, Fanzara, La Font de la Reina, Les Fonts d'Aiòdar, Ludiente, Montanejos, Montant, La Pobla d'Arenós, Toga, Torralba del Pinar, Torre-xiva, Vallat, Vilafermosa del Riu, Vilamalur, Vilanova de Viver, Sucaina.
- L'Alt Palància: Algímia d'Almonacid, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barraques, Begís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Xóvar, Gaibiel, Geldo, Higueres, Xèrica, Matet, Navaixes, Pavies, Pina de Montalgrao, Sacanyet, Sogorb, Soneixa, Sot de Ferrer, Teresa, El Toro, Toràs, Vall d'Almonesir, Viver.
- El Baix Maestrat: Alcalà de Xivert, Benicarló, Canet lo Roig, Cervera del Maestrat, Càlig, La Jana, Peníscola/Peníscola, Rossell, La Salzadella, Sant Rafel del Riu, Sant Jordi/San Jorge, Sant Mateu, Santa Magdalena de Polpís, Traiguera, Vinaròs, Xert.
- La Plana Alta: Almassora, Benicàssim/Benicasim, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana/Castelló de la Plana, Les Coves de Vinromà, Orpesa/Orpesa del Mar, La Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Serra d'en Garceran, La Torre d'en Doménec, Torreblanca, Vall d'Alba, Vilafamés, Vilanova d'Alcolea.
- La Plana Baixa: L'Alcúdia de Veo, Alfondeguilla, Almenara, Les Alqueries/Alquerías del Niño Perdido, Artana, Aín, Betxí, Borriana/Burriana, Xilxes/Xilxes, Eslida, La Llosa, Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes, Suera/Sueras, Tales, La Vall d'Uixó, Vila-real, La Vilavella.
- L'Alcalatén: L'Alcora, Costur, Figueroles, Llucena/Lucena del Cid, Les Useres/Useras, Xodos/Chodos.
- L'Alt Maestrat: Albocàsser, Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Culla, La Serratella, Tírig, Vistabella del Maestrat.
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