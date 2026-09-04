Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo y naranja hoy por calor

Las altas temperaturas de hoy han provocado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) eleve a aviso naranja por calor el nivel de alerta en la Comunitat Valenciana, con temperaturas que podrían alcanzar los 39 grados en algunos puntos del territorio. El episodio de calor más intenso se concentrará en el interior norte de Valencia, en la franja comprendida entre las 13:00 y las 20:59 horas.

Por su parte, la Conselleria de Sanitat también ha publicado el listado de municipios que estarán en riesgo para la salud por las altas temperaturas. Las comarcas de el Baix Maestrat, els Ports y l'Alt Maestrat se sitúan en el foco del mapa de calor, con riesgo alto (rojo). Además, el resto de las comarcas de la provincia de Castellón se encuentran en riesgo medio (naranja), mientras que el resto del territorio de la Comunitat, salvo el litoral norte de Alicante, estará bajo aviso amarillo por calor.

LISTADO COMPLETO DE COMARCAS EN RIESGO ROJO

El Baix Maestrat: Castell de Cabres, La Pobla de Benifassà.

Castell de Cabres, La Pobla de Benifassà. Els Ports: Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, La Mata de Morella, Morella, Olocau del Rei, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Vilafranca/Vilafranca del Cid, Villores, Zorita del Maestrazgo.

Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, La Mata de Morella, Morella, Olocau del Rei, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Vilafranca/Vilafranca del Cid, Villores, Zorita del Maestrazgo. L'Alt Maestrat: Ares del Maestrat, Benassal, Catí, La Torre d'en Besora, Vilar de Canes.

LISTADO COMPLETO DE COMARCAS EN RIESGO NARANJA

Noticias relacionadas