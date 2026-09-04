Rafael Pérez Albors, 74 años: "No me deja cambiar de hospital y llevo dos años sin tratamiento y con dolor"

Rafael Pérez Albors ya no sabe a quién más acudir. "Ya solo me queda la prensa", asegura mientras muestra la documentación que acredita todos y cada uno de los movimientos que ha realizado con un único fin: un cambio de hospital para ser atendido en una Unidad del Dolor diferente a la que tiene asignada.

"Llevo dos años sin recibir una solución para mi atención en la Unidad del dolor. Durante este tiempo he presentado numerosos escritos ante distintos organismos públicos, entre ellos el Hospital General de Valencia, el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, la Conselleria de Sanidad, la Delegación del Gobierno, presidencia de la Generalitat Valenciana y el Síndic de Greuges, sin que hasta la fecha haya obtenido una solución que garantice mi derecho a recibir la atención sanitaria especializada que necesito", explica el hombre.

VALENCIA. VLC. Rafael Pérez Albors solicita un cambio de hospital para ejercer su derecho de libre asignación de médico, sin éxito / Fernando Bustamante / LEV

Lo que sí ha recibido, sin embargo, es la negativa a su petición. Tanto desde la gerencia del hospital La Fe como desde la Conselleria de Sanidad. La resolución del hospital La Fe hace referencia al artículo 10.2 del decreto 74/2015 que recoge que el derecho a la libre elección de médico se puede denegar "cuando el profesional de medicina de atención primaria o especializada sea responsable de la atención sanitaria de un número de personas que exceda de la población asignada por médico o a la lista de espera, en cuyo caso quedaría vulnerada la garantía de una asistencia sanitaria de calidad". Por ello, le remiten "a su unidad de referencia de raquis que es la unidad de raquis del Hospital Dr. Peset" ya que "por sobrecarga asistencial no podemos admitir al paciente". "El el hospital me dijeron que también estaban colapsados y que tampoco me podían atender", explica Rafael.

La vía judicial como único camino

Entonces Rafael presentó el recurso de alzada, que también fue denegado. "Se ratifica en la denegación de la solicitud de libre elección de facultativo especialista debido a que la Unidad de Referencia del Tratamiento del Dolor del Hospital La Fe presenta un gran volumen asistencial que conlleva una gran demora en la realización tanto de visitas como en técnicas de tratamiento", explica la conselleria en la resolución tras indicarle, además, que si quiere continuar con el proceso solo le queda la vía judicial.

"Pedí un cambio de especialista tras un tratamiento de ocho años, con diez sesiones anuales en la Unidad del Dolor del Hospital General de Valencia. Cuando me dijeron que ya no podían hacer nada más por mí decidí cambiar de hospital. Tengo dolores, lo paso fatal, pero la realidad es que llevo dos años sin tratamiento mientras ha intentado que me traten en La Fe. Sé que la sanidad está saturada pero yo no tengo la culpa de eso. Yo tengo derecho a la libre elección de médico y la realidad es que es imposible. Sé que mi caso no es único, que hay muchos más", explica el hombre.

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Rafael, además, lamenta el callejón sin salida en el que se siente. "El que tiene dinero se paga un especialista en la medicina privada y así consigue continuar el tratamiento que la sanidad pública deja a medias por falta de recursos. O busca una segunda o tercera opinión en busca de paliar los dolores que yo tengo. Pero ¿qué hace el vecino jubilado, como yo? ¿Qué hace quien no se lo puede pagar? Dos años llevo sin tratamiento. Esto es una vergüenza", concluye.