Renfe vuelve a aceptar patinetes en sus trenes, siempre que estén homologados

A partir del próximo 7 de septiembre, Renfe volverá a permitir el transporte de patinetes eléctricos a bordo de sus trenes como "parte de nuestra apuesta por una movilidad cada vez más integrada, sostenible y accesible", asegura la operadora pública dependiente del Ministerio de Transportes en un comunicado. Los patinetes estaban prohibidos en los trenes desde el 4 de noviembre de 2023. La medida se aplicará en los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, excepto en Rodalies y Cercanías Euskadi, donde no se aplicará por el momento.

Una decisión que "facilitará los desplazamientos de miles de personas que utilizan estos vehículos para completar el trayecto entre su domicilio y la estación o entre la estación y su lugar de trabajo o estudios". Una actualización Esta actualización de las condiciones de transporte llega tras la entrada en vigor del nuevo marco normativo estatal para los vehículos de movilidad personal (VMP), que incorpora sistemas de identificación, registro y aseguramiento obligatorios y permite reforzar las garantías de seguridad tanto para quienes utilizan estos vehículos como para el resto de los viajeros.

"Intermodalidad al servicio de las personas"

Renfe destaca que el uso combinado del tren y el patinete eléctrico constituye una solución eficaz para los desplazamientos de primera y última milla, especialmente en áreas metropolitanas y entornos urbanos donde muchas personas necesitan completar el viaje entre la estación y su destino final". Según datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), en España hay aproximadamente siete millones de patinetes eléctricos y otros VMP, una cifra que refleja el peso creciente de este medio en la movilidad urbana y su utilidad para cubrir distancias cortas de forma sostenible, flexible y accesible.

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La prohibición temporal implantada en 2023 afectó especialmente a quienes habían incorporado el patinete a sus desplazamientos cotidianos por motivos laborales, educativos o económicos. Recuperar esta posibilidad permitirá ampliar las opciones de movilidad de miles de personas que dependen de soluciones asequibles para desplazarse cada día, contribuyendo a reducir tiempos de viaje, facilitar el acceso al transporte público y mejorar la conectividad de determinados colectivos. "Renfe refuerza así su compromiso con un modelo de movilidad que combina sostenibilidad ambiental, cohesión social y accesibilidad, favoreciendo alternativas que reduzcan el uso del vehículo privado y mejoren la experiencia de viaje de los ciudadanos".