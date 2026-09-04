SATSE ve "insuficientes" las plazas de enfermería que Sanidad creará para atender problemas mentales y adicciones

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha considerado "insuficientes" las plazas de enfermería que la Conselleria de Sanidad creará para atender a personas con problemas mentales y adicciones. Así, ha criticado que este departamento autonómico responda "a la crisis de salud mental con solo nueve plazas de enfermeras especialistas para toda la Comunitat Valenciana" y ha lamentado que "derive a otras partidas la contratación de enfermeras/os" expertos "en salud mental".

SATSE ha detallado, en un comunicado, que esas nueve plazas de enfermera/o especialista en salud mental están vinculadas al Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027.

El sindicato ha insistido en señalar que ese número de plazas "es totalmente insuficiente para atender la alta incidencia de problemas de salud mental entre la población de la Comunitat" Valenciana, al tiempo que ha expuesto que el plan sitúa a esta autonomía como la que tiene "mayor prevalencia registrada de trastornos mentales, con un 25,1 por ciento frente al 15 por ciento estatal.

Asimismo, ha apuntado que el plan "recoge el riesgo de mala salud mental en el 42,3 por ciento de las mujeres, el 39,7 por ciento de los hombres y el 10,7 por ciento de la población menor de 15 años".

SATSE ha añadido que "la propia conselleria señala que el plan nace de una situación crítica y de un retraso en recursos y plazas para especialistas".

"Nueve plazas para toda la Comunitat Valenciana no son una respuesta seria ni proporcional a las necesidades reales de la población dada la magnitud del problema y para garantizar una atención continuada, especializada y de calidad", ha afirmado el sindicato.

Igualmente, ha expuesto que "los problemas de salud mental requieren cuidados de enfermeros especializados, seguimiento, intervención familiar, prevención de crisis, continuidad asistencial y coordinación con los dispositivos específicos de salud mental", a la vez que ha dicho que es personal de enfermería el que atiende a estos pacientes en sus domicilios.

"Si la Conselleria de Sanidad quiere desarrollar de verdad el Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027 debe apostar por contratar suficientes enfermeras/os especialistas en salud mental como para atender adecuadamente la demanda creciente", ha remarcado SATSE.

Por otra parte, ha rechazado que este departamento de la Generalitat "haya pretendido contratar 14 plazas de enfermera/o generalista de Atención Primaria como plantilla vinculada al Plan de Salud Mental y financiadas con cargo al programa presupuestario de salud mental".

"Si la conselleria quiere aumentar las plazas para Atención Primaria, debería habilitar una dotación presupuestaria propia para ello y no utilizar fondos aprobados para el desarrollo del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones", ha subrayado el sindicato.

SATSE ha manifestado que "lo que debe hacer la conselleria es incrementar la plantilla de Atención Primaria cumpliendo el cupo que estableció en el Decreto 9/2026 de una enfermera por cada 1.500 tarjetas SIP".

"Mientras no se aumente la plantilla, es imposible corregir el déficit estructural de profesionales de enfermería que arrastran los centros de salud de la Comunitat", ha agregado el sindicato, que ha resaltado que esto es algo que viene defendiendo "desde hace tiempo".

Así, ha indicado que a finales de julio entregó en la Conselleria de Sanidad "más de 2.500 firmas de profesionales de los centros de salud reclamando una revisión urgente de las ratios de profesionales" en ellos.

Además, SATSE también ha apuntado que "deberían crearse plazas específicas de enfermeras/os especialistas en --medicina-- Familiar y Comunitaria".

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"Falta de compromiso real"

El sindicato ha censurado "la falta de compromiso real de la conselleria con la salud mental" y ha criticado también que "Sanidad sigue sin crear plazas para enfermeras especialistas en Geriatría, mientras reduce las plazas EIR de Matrona y elimina las de Geriatría". Ha considerado que estas son "decisiones que agravan el déficit de profesionales cualificados, frenan el desarrollo de las especialidades enfermeras y debilitan la atención que recibe la ciudadanía".