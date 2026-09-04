La saturación de la sanidad impide la libre elección de especialistas y de hospital

La libre elección de médico se ha convertido en un derecho sobre el papel que no se traslada a la práctica, sobre todo cuando la petición implica a médicos especialistas o pasa por ser atendido en un hospital diferente al que le corresponde al paciente según el mapa sanitario. Así lo aseguran tanto los sindicatos UGT y CC OO como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià, tras recalcar que la solución para por ampliar las plantillas en un sistema "completamente saturado".

Desde la Conselleria de Sanidad aseguran que la libre designación de médico se regula mediante un decreto que recalca que "los usuarios y pacientes del Sistema Valenciano de Salud podrán elegir médico o servicio de atención especializada, previa indicación del médico de atención primaria o de un facultativo especialista, de cualquiera de los departamentos de salud".

Sin embargo, entre los motivos por los que se puede denegar la petición también figura "cuando el profesional de medicina de atención primaria o especializada sea responsable de la atención sanitaria de un número de personas que exceda de la población asignada por médico o la lista de espera, en cuyo caso quedaría vulnerada la garantía de una asistencia sanitaria de calidad". Y ahí está la clave de una "denegación sistemática" al derecho de libre elección, según los sindicatos y la Plataforma en Defensa de la Sanidad pública del País Valencià.

Entre la elección y la calidad

La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO, Yolanda Ferrández, asegura que el principal obstáculo es la "falta de capacidad y de personal" en los departamentos de salud. Es más, asegura que un sistema "al límite y completamente saturado como el que tenemos" implica un conflicto entre el derecho formal a elegir y la viabilidad real de la atención. "La libre elección de especialista para cambiar de un hospital a otro no existe en la práctica porque por delante del derecho a la libre elección está el derecho a una atención de calidad. Al poner esa coletilla en el decreto se vulnera el derecho a la libre elección pero se enmarca en la propia normativa", asegura Ferrández. Y añade: "Si un especialista está saturado de pacientes, no puede aceptar a nadie más sin mermar la calidad del servicio. Y como estamos saturadísimos en todos los departamentos, se está denegando en todos".

Ante la petición denegada, los ciudadanos pueden presentar un recurso de alzada, aunque la Conselleria de Sanidad "también suele desestimarlos". Frente a esta situación, desde el sindicato aseguran que la solución está clara: "Hay que aumentar las plantillas porque no hay profesionales suficientes ni cobertura suficiente así que la solución pasa por negociar con los sindicatos cómo hacerlo", explica Ferrández.

Desde el sindicato UGT comparten este diagnóstico y señalan la contradicción de permitir la libre elección en un sistema completamente desbordado: "Si tú tienes saturado un sistema, ¿cómo vas a autorizar una libre designación? Si tengo una lista de espera de mis propios pacientes, ¿cómo voy a coger pacientes de otros departamentos? Esta falta de capacidad real obliga a muchos usuarios a recibir como única respuesta que 'no había más capacidad' o, en el peor de los casos, a buscar alternativas en la medicina privada ante la desesperación por las demoras", afirman.

Presión asistencial

"La presión asistencial se traduce en situaciones extremas dentro de los centros hospitalarios, como el ingreso de cuatro personas en un box [del hospital] de La Ribera durante casi tres días y demoras que afectan tanto a la atención primaria (donde hay médicos de familia que acumulan 22 días de retraso en sus citas) como a las consultas especializadas, donde se constatan esperas de hasta dos años para ser intervenido de cataratas", denuncian desde el sindicato.

La legislación que ampara la libre elección, basada en la Ley General de Sanidad de 1986 y la Ley de Salud de 2014, se materializó en un decreto en 2015 que fue modificado en 2021. Sin embargo, cambios organizativos, como el nuevo mapa sanitario, ha complicado "todavía más" el acceso a los especialistas. Así lo explica Aurelio Duque, vocal de la Plataforma en defensa de la sanidad pública del País Valencià.

"La creación de las denominadas Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI) ha reconfigurado el mapa sanitario, pero no ha resuelto los problemas de fondo. Existen importantes excepciones que están directamente excluidas del derecho de libre elección, como la atención domiciliaria, la de urgencia y las denominadas unidades de referencia. Si un paciente está atendido en un hospital y solicita ser atendido en una unidad de referencia de La Fe no se la van a aceptar porque tendrán exceso de pacientes", explica Duque para ejemplificar el alcance de las denegaciones por exceso de población asignada o falta de relación médico-paciente.

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Un paciente en tres listas de espera

El portavoz de la Plataforma critica la "falta de adaptación" de la administración ante el nuevo escenario de las ASI y las listas de espera. "El sistema no está adaptado a las necesidades reales porque un único paciente puede figurar en tres listas de espera distintas y el sistema sanitario no se ha adaptado a esta complejidad. No responde a las necesidades". Por último, el experto asegura que mientras la normativa preveía, incluso, el uso telemático del trámite de libre elección de médico, la realidad muestra "unos pacientes con trabas burocráticas y una alarmante falta de alternativas reales dentro de la sanidad pública tras la denegación del especialista solicitado".