Aemet activa la alerta amarilla por calor en Valencia y señala los puntos donde se esperan hasta 38 grados
La Agencia Estatal de Meteorología extiende el aviso por altas temperaturas a todo el territorio valenciano y señala las zonas donde hará más calor este viernes
La provincia de Valencia volverá a encarar este viernes, 4 de septiembre, una jornada plenamente veraniega, con temperaturas muy por encima de lo habitual para estas fechas. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el calor intenso como protagonista en el arranque de septiembre y anticipa máximas de hasta 38 grados en distintos puntos del territorio valenciano, en un episodio que prolonga el ambiente propio del verano pese a la inminente llegada del otoño meteorológico.
Ante esta situación, Aemet ha ampliado el aviso amarillo por altas temperaturas a toda la provincia de Valencia. La alerta permanecerá activa entre las 13.00 y las 20.59 horas, coincidiendo con las horas centrales del día, cuando se espera que el mercurio alcance los valores más elevados. En una primera actualización, el aviso se limitaba al interior, pero el organismo estatal ha ampliado finalmente la advertencia a todo el conjunto de la provincia ante la persistencia del calor.
Día despejado y noche cálida
Según la previsión oficial, las temperaturas más altas se registrarán en el interior norte y sur de Valencia, donde los termómetros podrán alcanzar los 38 grados. En el litoral, el calor también será intenso, aunque algo más contenido gracias a la influencia del mar, con máximas previstas de 36 grados tanto en la costa norte como en la sur. La jornada estará marcada por un predominio del cielo poco nuboso o despejado y por vientos flojos, con brisas en el litoral durante la tarde.
La estabilidad atmosférica favorecerá que el calor se mantenga durante buena parte del día, con noches que seguirán siendo cálidas en amplias zonas de la provincia. Además de la previsión de Aemet, los modelos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) apuntan igualmente a una jornada con registros excepcionalmente elevados para principios de septiembre, especialmente en las comarcas del interior, donde no se descarta que algunos observatorios vuelvan a situarse entre los más cálidos de la Comunitat Valenciana.
El verano más cálido de la historia
Estos valores, significativamente superiores a los habituales para comienzos de septiembre, llegan después de un verano que ya ha dejado registros históricos. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología confirmó esta misma semana que el de 2026 ha sido el verano más cálido en la España peninsular desde que existen datos homogéneos, con una temperatura media de 2,5 grados superior a lo normal, una tendencia que mantiene las altas temperaturas también en los primeros días del nuevo curso que acaba de arrancar.
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