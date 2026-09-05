El lince conquista nuevos territorios en la Comunitat Valenciana: avistamientos en Requena-Utiel

El lince ibérico (Lynx pardinus), felino icónico de la fauna ibérica, regresa a tierras valencianas, donde se dio por extinguido en el siglo pasado. Desde 2017 se han constatado al menos 15 avistamientos en las tres provincias valencianas. Uno de los más recientes de los que tiene registro la Conselleria de Medio Ambiente se ha producido este verano en el término municipal de Requena. Del mismo han circulado grabaciones en las que se ve a un ejemplar descansando en una zona de monte bajo próxima a un camino. El lince se dejó grabar durante varios minutos hasta que decidió escabullirse con sigilo entre los pinos.

Este y otros ejemplares observados confirman la presencia del felino en la Comunitat Valenciana. Se trata, en todo caso, de individuos dispersos que habrían llegado desde las comunidades vecinas de Castilla-La Mancha, Murcia y Aragón, donde ya se están llevando a cabo con éxito programas de reintroducción, explica la técnica Covadonga Viedma, del Servicio de Vida Silvestre de la Conselleria de Medio Ambiente.

No se descarta que, de forma natural, los linces que han pasado a territorio valenciano puedan acabar formando núcleos estables y reproducirse, aunque los programas oficiales de reintroducción son la mejor garantía de éxito y la fórmula que han aplicado otras comunidades donde el lince ya está asentado. La Estrategia Nacional para la Conservación del Lince Ibérico en España y Portugal establece, en este sentido, que la Comunitat Valenciana es un área potencialmente favorable para la recolonización de la especie.

La abundancia de conejo, principal alimento del lince, favorece la expansión de una especie que estuvo en peligro crítico de extinción y cuya población se redujo drásticamente hasta quedar apenas un centenar de ejemplares, principalmente en el Parque Nacional de Doñana y Sierra Morena. Los programas de cría en cautividad y reintroducción impulsados a partir de 2011 a través de proyectos como LIFE Iberlince han permitido mejorar de forma extraordinaria la situación del felino. Aunque sigue siendo una especie vulnerable, en la actualidad se contabilizan casi 3.000 ejemplares en distintos territorios de España y Portugal.

La Conselleria de Medio Ambiente anunció hace unos meses, tras varios avistamientos en la Comunitat Valenciana, su intención de poner en marcha, en el horizonte de 2027-2028, un programa de reintroducción del lince ibérico.

Según el cronograma del programa de conservación de la Generalitat, en octubre de este año se conocerán las áreas idóneas seleccionadas para la reintroducción y, en noviembre, deberán ser aprobadas por el grupo de trabajo nacional del lince. El siguiente hito llegará ya en 2027, con la redacción del proyecto de reintroducción. Ese mismo año se espera la aprobación del programa por parte de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Si se supera esta fase, el siguiente paso sería la asignación de ejemplares para su reintroducción en 2028, con el objetivo de iniciar entonces el proceso.

Se trata, en todo caso, de programas muy costosos. Se estima que la cría de un lince en cautividad puede tener un coste de 250.000 euros. El ministerio no cede ejemplares si no existen garantías de viabilidad y un compromiso inversor por parte del gobierno autonómico.

Redacción Levante-EMV

Enclaves aptos

Se buscan enclaves aptos para ello. Las Hoces del Cabriel y las comarcas del Alto Turia y Requena-Utiel estarían entre las zonas más indicadas, tanto por la abundancia de alimento —fundamentalmente conejos— como por tratarse de áreas relativamente despobladas, con amplias extensiones de monte. La superficie mínima exigida para aprobar programas de reintroducción es de 10.000 hectáreas. Además, son territorios con una menor implantación de infraestructuras que fragmentan el hábitat, como carreteras o líneas ferroviarias.

El lince es un gran explorador y puede recorrer grandes distancias al día, hasta 30 kilómetros, en busca de alimento, de lugares donde establecerse y de pareja con la que aparearse, explica Covadonga Viedma. Los técnicos, biólogos, veterinarios y agentes medioambientales valencianos están en contacto con los responsables de los programas de reintroducción de otras comunidades para hacer un seguimiento de los ejemplares.

Los localizadores que se colocan a los linces procedentes de programas de cría en cautividad permiten seguirles la pista y conocer sus desplazamientos. La monitorización no siempre es posible porque, en ocasiones, los dispositivos se desprenden y se pierden. El ejemplar avistado en Requena no lleva localizador, por lo que resulta difícil determinar desde dónde ha llegado exactamente. Las manchas del pelaje constituyen otra forma de identificarlos. «Son como sus huellas dactilares», explica Covadonga Viedma.

Lo que parece evidente es que los linces buscan lugares donde establecerse en la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Medio Ambiente, como ha informado Levante-EMV, anunció en febrero un programa de reintroducción del lince ibérico que debe ser aprobado, en todo caso, por los organismos estatales competentes y que ya ha comenzado con la elaboración de estudios previos sobre los emplazamientos más aptos para reintroducir al felino.

«Se están estudiando zonas aptas, que seguro que habrá, donde se puedan instalar vallados, con agua y alimento, y donde se puedan hacer las presueltas», fase previa a la libertad total. «El lince es un animal muy emblemático y apreciado, valorado como depredador, pero requiere tutela y vigilancia», explica Viedma.

Los atropellos son una de las principales causas de mortalidad, por lo que resulta especialmente importante el control y seguimiento de los ejemplares criados en cautividad y posteriormente puestos en libertad.

El biólogo y veterinario Jesús Cardells, que lidera el estudio ViaLynx sobre los hábitats más idóneos para la reintroducción del felino en diferentes puntos del este peninsular, considera que la zona de la Muela de Cortes, las Hoces del Cabriel y el Alto Turia-Requena-Utiel reúne algunos de los emplazamientos más adecuados para poner en marcha programas de reintroducción. La Sierra Calderona también se ha valorado, pero es menos aconsejable porque cuenta con demasiadas carreteras y está más antropizada que otros espacios.

La reserva natural de Valdeserrillas, situada en el término de Benagéber, en el corazón de la Reserva de la Biosfera del Alto Turia, es uno de los emplazamientos estudiados por el grupo de Cardells. En la reserva, con 360 hectáreas de superficie, viven en semilibertad ciervos, corzos, cabras y muflones, pero requeriría, en todo caso, una inversión importante para adaptarla al programa de recuperación del lince. Sería una nueva oportunidad para este enclave natural tras la nefasta experiencia del programa de recuperación del bisonte europeo.

Cardells, que dirige el Servicio de Análisis, Investigación y Gestión de Animales Silvestres (Saigas) de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), incide en que la viabilidad del programa de reintroducción del lince requiere un compromiso de inversión de la Generalitat, sin el cual no es probable que el proyecto reciba el visto bueno necesario ni se asignen ejemplares para su reintroducción.

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También resulta fundamental la abundancia y el buen estado sanitario del conejo de monte, principal fuente de alimento del lince. Una investigación dirigida por Cardells sobre la situación sanitaria de la población de conejo en las zonas consideradas aptas para la reintroducción del lince no ha detectado rastro de mixomatosis, una grave enfermedad infecciosa capaz de diezmar las poblaciones de conejo, ni tampoco una presencia relevante de parvovirus u otras enfermedades que afectan a esta especie.