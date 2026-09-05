La nueva la financiación supera 17 años después el trámite de las autonomías pese al 'no' del Consell

La reforma de la financiación autonómica, ese debate Guadiana que aparecía y desaparecía de los titulares y los emplazamientos políticos, está un paso más cerca. Siguen existiendo las mismas dificultades y limitaciones que semanas, incluso meses atrás, con la mayoría requerida en el Congreso como principal escollo; sin embargo, el nuevo modelo que sustituiría al actual que perjudica a la Comunitat Valenciana y que lleva doce años caducado superó este viernes el trámite del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un hecho que el ministro de Hacienda, Arcadi España, no quiso tildar de "histórico" pero sí de "relevante". El dato temporal lo dice todo: hacía 17 años que eso no sucedía.

El Gobierno de España logró sacar adelante su propuesta gracias al apoyo de Cataluña y Canarias (la Administración central tiene la mitad de los votos y solo necesitaba el aval de una autonomía) y pese al rechazo del resto de comunidades, incluida la valenciana, que a través del conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, rechazó la propuesta. También se opusieron las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias. No acudió, en busca de un boicot que no tuvo seguimiento por parte de sus homólogos del PP, la representante de la Comunidad de Madrid.

Ese llamamiento de Isabel Díaz Ayuso para evitar el quórum necesario que pudiera poner en marcha la reunión y que sus votaciones tuvieran validez se erigió como último obstáculo antes de la reunión clave en el ministerio, sin embargo, fue ignorado por el Consell. Rovira acudió y votó en contra, una posición ya anunciada, pero que ya ha quedado plasmada oficialmente. "Estamos ante un modelo que en su día el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactó con Cataluña y no han tocado ni una coma", justificó el conseller que lamentó que se hayan tumbado todas las alegaciones presentadas por su departamento y que la propuesta no tenga "consenso".

Contra sus "propios intereses"

Entre estas enmiendas, estaba la creación de un fondo de nivelación hasta que se aplicara el nuevo sistema, cambiar parámetros en el cálculo de la población así como suprimir el fondo climático pese a que la Comunitat Valenciana es uno de los territorios más beneficiados de este al ir destinado a las comunidades del arco mediterráneo expuestas a fenómenos climáticos extremos como la dana. También estaba entre las alegaciones la petición de condonación de la deuda por infrafinanciación, complementaria a la que se debate en el Congreso por el FLA y que el PP rechaza.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y su número dos Eusebio Monzó acuden al Consejo de Política Fiscal y Financiera, este viernes. / José Luis Roca

Las "observaciones" remitidas por la Generalitat Valenciana son lo más cercano a una negociación entre la administración autonómica y la central, una vía que sí ha explorado Canarias, autonomía presidida por Coalición Canaria, pero con representantes del PP en su gobierno como la consejera de Hacienda, que ha acabado dando su visto bueno al nuevo modelo a cambio de un fondo propio extra. Pero ni este ejemplo ni el mes extra dado por el ministerio al aplazar casi cuarenta días la cita prevista inicialmente el 28 de julio.

Sin embargo, en esas mismas observaciones remitidas al ministerio, la conselleria admite que el nuevo modelo supone en su conjunto "un gran avance". A efectos numéricos, 3.660 millones extra según los cálculos del Estado si se pusiera en marcha el próximo 1 de enero. A esas cifras se acogió el propio ministro de Hacienda tras el aval del Consejo de Política Fiscal y Financiera para reprochar el "paradójico" voto en contra del gobierno valenciano. "Nadie lo puede entender", criticó España que situó el problema en que el Consell y el PPCV "no responden a los intereses de la Comunitat Valenciana sino a los de la calle Génova, solo miran los intereses electorales de Feijóo".

"Mejor que el anterior"

Con ello, el ministro defendió que el nuevo modelo propuesto "es mucho mejor que el anterior", el que actualmente está vigente, porque, por una parte "tiene más recursos que el anterior", unos 21.000 millones extra incorporados por el Estado, de los que la Comunitat Valenciana sería la tercera que más percibiría tras Andalucía y Cataluña; y además, "reduce la diferencia de desigualdad entre autonomías", que alcanzaba hasta los 800 euros por habitante entre lo que recibía cada valenciano, a la cola en esta clasificación, frente a otros territorios como Cantabria, en lo alto de la tabla.

También expresó su satisfacción por poder avanzar en un cambio de modelo que, insistió, era algo "demandado por todas" y que, además, su adhesión será voluntaria. En este sentido, desgranó el calendario llevado hasta ahora de encuentros con las distintas autonomías, agradeció la "audacia" de su predecesora María Jesús Montero para plantear este cambio de sistema y reivindicó que el modelo que se ha aprobado "es común" para todas, no "a la carta" y que consiste en una "síntesis razonable" entre la multilateralidad y las "singularidades" de cada territorio.

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La votación celebrada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera permitirá iniciar la tramitación de la reforma en el Congreso, previa aprobación en el Consejo de Ministros. Cuándo llegará al Gobierno en forma de propuesta legal no lo aclaró España quien se limitó a reseñar que ahora tocaba trabajo por parte de los técnicos y cargos de su departamento "elaborarán el proyecto" para poder aprobarse en "las próximas semanas". Después llegará la tramitación parlamentaria, con sus enmiendas y consiguientes pactos ante las que el titular de Hacienda pidió "abordarla con responsabilidad".