El calor se mantiene este domingo en la Comunitat Valenciana: Aemet activa avisos en València y Castellón

La Comunitat Valenciana afrontará este domingo 6 de septiembre una jornada marcada de nuevo por las temperaturas elevadas, especialmente en las zonas de interior y prelitoral de la provincia de Valencia y en el sur de Castellón, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Cuando parecía que el calor se había rebajado significativamente tras dos meses batiendo récords en el mercurio, vuelve de nuevo a la Comunitat Valenciana con valores que alcanzarán los 40 grados.

De hecho, este sábado la temperatura más alta se ha registrado en Atzeneta del Maestrat, con 39,6 grados a las cuatro de la tarde. Un valor parecido se ha recogido en Xàtiva, con 39 grados en el mercurio que han devuelto al municipio a los días más calurosos de julio y agosto.

En la jornada de este domingo, el cielo estará poco nuboso a excepción de algunas nubes altas, aunque durante la tarde irán creciendo hasta dejar intervalos nubosos en distintos puntos del territorio. No se esperan tormentas para el domingo.

En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios en general, aunque las mínimas experimentarán un ligero descenso en la mitad sur de la Comunitat Valenciana, dando un respiro durante la noche y con posibilidad de bajar de los 20 grados en las zonas de litoral.

Sin embargo, el calor seguirá siendo especialmente intenso en el interior y el prelitoral de Valencia y del sur de Castellón, donde se mantendrán valores significativamente elevados para estas fechas. Tanto es así que Aemet ha activado el aviso amarillo por altas temperaturas en la costa de la provincia de València y el interior de la provincia de Castellón, donde los termómetros superarán los 35 grados.

Qué temperatura hará en los municipios valencianos

De hecho, en València ciudad las máximas serán de 35 grados mientras que las mínimas no bajarán de los 22 grados por la noche; el lunes se mantendrán en los mismos parámetros pero no deberían superarse los 33 grados al medio día. Se matendrá la misma dinámica en el resto de capitales comarcales, ya que en Torrent este domingo se esperan máximas de 32 y mínimas de 22, mientras que en Xàtiva la temperatura más alta llegará a los 37 grados y, de noche, a los 20.

En La Ribera, Alzira prevé temperaturas de 38 grados durante el día que descenderán a los 19 por la noche, mientras que en Ontinyent aún subirá un grado más durante el día hasta los 39. Requena registrará 35 de máxima, la misma que Sagunt, mientras que en Llíria el calor se dejará sentir con 39 grados en las horas centrales del día. Gandia será la menos damnificada por esta nueva ola de calor con máximas de 34 grados durante el domingo.

Playa de la Malvarrosa este sábado . / Fernando Bustamante / LEV

Viento de componente este por la tarde

El viento será flojo y de dirección variable durante buena parte de la jornada, aunque por la tarde tenderá a soplar de componente este y sureste. En el litoral norte y central se esperan intervalos de intensidad moderada, según Aemet.

De este modo, la jornada dominical mantendrá el ambiente cálido en buena parte de la Comunitat, especialmente en las zonas alejadas de la costa, mientras en el litoral el viento marítimo podría aportar algo más de moderación durante la tarde.

El lunes se mantienen los avisos por calor

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene para el lunes activo el aviso amarillo por calor en el litoral sur de la provincia de València. El cielo estará poco nuboso o despejado pero la nubosidad se desarrollará durane la tarde en el interior norte de Castellón. Las temperaturas irán en descenso en esta provincia mientras que en Alicante y València se mantendrán temperaturas de 34 y 33 grados de máxima.