El PSPV se abre a explorar una moción de censura a Mompó por sus "insultos" a Morant

La polémica por las palabras que Vicent Mompó le lanzó a Diana Morant en X, donde llamó a la dirigente socialista "lameculos de Sánchez" y le acusó de no valer "para nada" escala de nivel 24 horas después. Hasta tal punto que podría tener efectos en la Diputación de Valencia que preside el propio Mompó. Al menos ese es el objetivo del PSPV que este sábado ha abierto la puerta a presentar una moción de censura al tiempo que ha reclamado directamente a Alberto Núñez Feijóo que lo destituya y hasta que lo descarte para ser candidato a la Generalitat.

La posibilidad de la moción de censura la ha conjugado la secretaria de igualdad del PSOE y líder de los socialistas en València, Pilar Bernabé, que en una comparecencia en la sede de la formación ha anunciado que convocará al Consell de Igualtat del partido y ahí se tomarán "las medidas oportunas" al respecto, incluida la noción de censura. "Trataremos lo sucedido, es muy relevante", ha indicado la dirigente socialista que ha reseñado que Mompó es "reicidente" al recordar que en otro mensaje de X, en noviembre de 2025, aseguró que lo mismo era tenerla a ella en el Gobierno que a una "escoba".

"Eso es violencia contra las mujeres, es acoso, ya está bien de hacer este tipo de política, hacer del insulto una manera de actuar", ha criticado Bernabé. La puesta en escena de la comparecencia ya decía mucho: Bernabé rodeada de mujeres de la formación, cargos orgánicos, concejalas, diputadas, senadoras y militantes de base. "Brujas, perras, prostitutas, charos... las he traído a todas", ha expresado recuperando algunos de los insultos recibidos por algunas de las presentes de parte de cargos del PP o de Vox.

"Las mujeres del PSPV le exigimos que dimita, que se vaya, o que sea Feijóo, ahora que está decidiendo los futuros candidatos que a este lo descarte". Incluso le ha dado margen para introducir una cuña de las rivalidades internas del PPCV: "Sabemos que a Llorca no le faltarían ganas".

Es por ello que ante la "gravedad" de la publicación de Mompó en X, Bernabé ha anunciado la convocatoria del Consell de Igualtat del partido y abrirse a toda una serie de medidas, sin descartar la exploración de una moción de censura. La única opción para que esta saliera adelante sería con el apoyo de Ens Uneix, con una representante en el pleno, Natàlia Enguix, quien ejerce como vicepresidenta y cuenta con las competencias de Igualdad, unas responsabilidades por las que la también delegada del Gobierno ha indicado que le gustaría que "saliera" a referirse sobre su compañero de gobierno.

"Nadie ha dicho nada"

"Espero que se pronuncie, pero 24 horas después nadie ha dicho nada, ni una sola declaración condenando", ha señalado la líder de los socialistas en la ciudad de València incluyendo en ese silencio no solo a Enguix sino a compañeros del PP de Mompó como, citada expresamente, la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, también con las competencias de Igualdad dentro del gobierno valenciano, o Feijóo que este sábado inicia el curso en Getafe. "Es una ocasión de oro", ha indicado.

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A falta de algún tipo de intervención que no parece que vaya a llegar por parte de los 'populares' y con la incógnita de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, los socialistas dejan abierta la posibilidad de la moción de censura, un asunto que ha ido hinchándose y deshinchándose a lo largo del mandato, y que los insultos de Mompó sobre Morant vuelven a devolverla al candelero. Esta la deberá plantear, por lo dicho por Bernabé, el Consell d'Igualtat del partido.