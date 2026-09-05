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Salomé Pradas se ofrece ante las crisis de pareja postvacacionales

Imagen de archivo de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, llegando a las Corts.

Imagen de archivo de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, llegando a las Corts. / Europa Press / Europa Press

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Redacción Levante-EMV

València

Septiembre no es un buen mes para las parejas. La vuelta a la rutina tras las vacaciones o el incluso largo tiempo compartido durante estas puede provocar más de una crisis. E incluso deparar en separaciones y, si se da el caso, divorcios. Esa posibilidad la conoce Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e investigada en la causa de la dana, que retomando su carrera profesional como abogada ha puesto el foco en posibles rupturas como posibles fuentes de trabajo.

Hacia esta vía se ha dirigido en su cuenta profesional en Instagram. En esta ha subido un vídeo en el que expone lo complicado que puede ser septiembre para las parejas y en el que añade: "Si quieres resolver la situación con seguridad jurídica y tranquilidad contáctanos y te ayudaremos con un trato cercano, sensible y con el mejor enfoque jurídico". Es lo que tienen los abogados.

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