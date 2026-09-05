El Síndic exige que se recuperen las oposiciones específicas para personas con discapacidad intelectual que ha eliminado el Consell

La Administración solo adjudica a personas con discapacidad 1 de cada 5 plazas que les reserva. Es decir, del 10% de plazas reservadas a las personas con discapacidad sólo una quinta parte las ocupa el colectivo y el resto (cuatro de cada cinco) se reparten entre los aspirantes del turno libre. Así constaba en el informe "Personas con discapacidad y empleo público en la Generalitat Valenciana” realizado en la última etapa del Botànic y que iniciaba la "necesidad" de realizar convocatorias propias para las personas con discapacidad intelectual, en aras de hacer efectiva una "igualdad de oportunidades real y no ficticia".

Sin embargo, la Generalitat ha introducido cambios en la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026 y el Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha abierto una investigación ante lo que considera una "preocupante pérdida de derechos" consolidados en la función pública autonómica ya que el nuevo modelo elimina las pruebas específicas destinadas a personas con discapacidad intelectual al integrarlas en convocatorias del turno libre general, aunque con adaptaciones que el Síndic considera "insuficientes".

En su resolución de inicio de investigación, el defensor del pueblo valenciano expresa su sorpresa ante el cambio de criterio de la Administración autonómica. "Siendo la normativa valenciana un referente respecto a lo regulado sobre el acceso al empleo público de las personas con diversidad funcional o discapacidad, sorprende este retroceso de derechos ya consolidados respecto a las convocatorias para el acceso al empleo público de las personas con discapacidad intelectual", recalca la queja de oficio.

Solo para subalternos y ayudantes de residencia

Y es que hasta el año 2025 inclusive, la Generalitat reservaba líneas diferenciadas en sus ofertas de empleo público, lo que se traducía en convocatorias independientes con temarios reducidos y exámenes cognitivamente adaptados (como pruebas tipo test con solo tres opciones de respuesta) para garantizar un acceso equitativo. Sin embargo, la nueva OEP de 2026 —aprobada por el Decreto 16/2026, de 9 de febrero— establece un cambio: solo las plazas para subalternos y ayudantes de residencia tendrán convocatorias específicas. Para el resto de los cuerpos, las personas con discapacidad intelectual deberán enfrentarse a exámenes con el mismo contenido que el resto de los aspirantes del turno libre, limitándose los apoyos a ajustes de tiempo y medios físicos.

El Síndic incide en que la protección de estos colectivos vulnerables no puede quedarse en un mero porcentaje numérico. En este sentido, la queja advierte de que "la reserva de plazas no puede limitarse al cumplimiento formal de un porcentaje", sino que debe asegurar que las ofertas "favorezcan la inclusión laboral de las personas con discapacidad y eviten que se genere una expectativa de acceso que después no pueda materializarse".

La brecha en los datos de participación

Para sostener su postura, el Síndic aporta datos de años pasados. "En una convocatoria específica y adaptada para plazas de ayudante de residencia y servicios fueron admitidas provisionalmente 121 personas con discapacidad intelectual, mientras que en otra convocatoria conjunta de ayudante de cocina, no adaptada cognitivamente, la cifra de participación se desplomó a apenas 18 admitidas", consta en la queja.

La institución también pone el acento en la accesibilidad cognitiva, "que debe garantizar la comprensión, la comunicación y la interacción de todas las personas con los entornos, servicios y procedimientos". Sin embargo, en el nuevo modelo de convocatoria conjunta "no se concretan las adaptaciones destinadas a asegurar el acceso a la información, la comprensión y la comunicación durante el proceso selectivo".

Por ello, el Síndic recomienda volver a la regulación anterior y realizar convocatorias independientes con bases específicas adaptadas. También pide que, en los procesos correspondientes a la oferta de empleo público de 2026, se incluyan expresamente "los ajustes necesarios para garantizar la accesibilidad de la información, la comprensión y la comunicación

Además la resolución plantea que la Administración analice de manera detallada los puestos y las funciones que pueden desempeñar las personas con discapacidad intelectual, con el fin de orientar la reserva hacia plazas en las que puedan desarrollar sus capacidades. "El proceso selectivo -añade- debe guardar una relación real con las tareas del puesto y centrarse en las competencias de cada persona, en lugar de hacerlo únicamente en sus limitaciones".

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Por último, el Síndic reclama facilitar la creación de una figura de inclusión que acompañe a las personas con discapacidad intelectual en su puesto de destino, favorezca su adaptación y permita una práctica tutorizada. También recomienda impulsar medidas de formación y sensibilización, así como elaborar protocolos de incorporación que impliquen tanto a los compañeros como a los responsables de la Administración.