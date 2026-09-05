Aemet alerta de otro fin de semana de calor intenso y activa los avisos amarillos en Valencia y Castellón

La Comunitat Valencia afronta un nuevo fin de semana marcado por el calor intenso, el predominio del sol y la ausencia de lluvias, una combinación que dejará durante las dos próximas jornadas valores propios del verano. Este episodio de temperaturas anómalamente altas para principios del mes de septiembre ha obligado a activar de nuevo las alertas meteorológicas.

En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido el aviso amarillo por altas temperaturas tanto el sábado como el domingo en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia, asó como en el interior sur de Castellón, donde se esperan máximas de hasta 36 grados durante las horas centrales del día.

Los avisos permanecerán activos entre las 13.00 y las 20.59 horas en ambas jornadas, coincidiendo con las horas centrales del día. Si bien a lo largo del fin de semana las temperaturas más altas volverán a registrarse en las comarcas del interior, Aemet apunta a que la elevada humedad hará que la sensación de bochorno sea especialmente acusada en la franja litoral, motivo por el que el organismo meteorológico mantiene la alerta en las zonas costeras.

La previsión para el sábado

Según la última actualización de Aemet, la previsión para el sábado, 5 de septiembre, apunta a una jornada de cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes de evolución en puntos del interior por la tarde, aunque sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas experimentarán pocos cambios respecto al viernes y seguirán siendo "significativamente altas" para principios de septiembre, especialmente en áreas el interior y el prelitoral de Valencia y el interior sur de Castellón.

Una mujer se resguarda del calor con su abanico. / Andrés Gutiérrez

En las capitales de provincia, Castelló y Alicante alcanzará los 33 grados, con una mínima de 24 y 23 grados respectivamente, mientras que València llegará a los 32 grados, con mínimas de 22. El viento será flojo y de dirección variable, con predominio de las brisas durante la tarde.

El domingo suben las temperaturas

De cara al domingo, 6 de septiembre, el panorama meteorológico experimentará pocos cambios salvo en el litoral norte de Valencia, donde las temperaturas máximas irán en ascenso mientras que las mínimas sufrirán un ligero descenso. En el conjunto de la Comunitat Valenciana se mantiene el ambiente plenamente veraniego, con predominio del sol, ausencia de lluvias y valores significativamente altos para septiembre, muy superiores a las habituales para estas fechas.

Por ello, Aemet ha optado por prolongar el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral norte y sur de Valencia y en el interior Sur de Castellón ante la persistencia de máximas de 36 grados. En las capitales de provincia, Castelló alcanzará los 36 grados y los 23 de mínima, mientras que València llegará a los 34 grados, con mínimas de 21. Alicante, por su parte, el mercurio marcará los 33 grados y no bajará de los 23. El viento será flojo y de dirección variable, cambiando en las horas centrales a componentes sur y este, con intervalos de moderado por la tarde.

Siguen las noches tropicales

Durante el fin de semana las noches tampoco ofrecerán demasiado alivio. Las mínimas seguirán siendo elevadas y favorecerán la repetición de noches tropicales en numerosos municipios del litoral, donde el mercurio apenas bajará de los 24 grados. En el interior el ambiente será algo más fresco al amanecer, aunque el ascenso térmico será rápido conforme avance la mañana.

Este nuevo episodio de calor llega después de que agosto de 2026 se haya convertido en el más cálido registrado en la Comunitat Valenciana, una tendencia que, por el momento, se prolonga en el inicio de septiembre. Los récords de temperaturas se siguen batiendo esta misma semana en puntos como Ademuz donde, según ha informado la delegación de la Comunitat Valenciana de Aemet, "en dos días consecutivos se ha superado el registro de temperatura más alta en un mes de septiembre".

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"Antes de ayer [2 de septiembre] se registraron 37.9 y ayer [3 de septiembre] 38.3 °C", informaba el organismo meteorológico en una publicación en la que precisaba que hasta la fecha "el registro más alto era 37.8 el 4 de septiembre de 2016". De momento, según la previsión del tiempo para los próximos días en la Comunitat Valenciana, todo apunta a que el ambiente plenamente estival continuará instalado en el territorio valenciano durante los próximos días, sin cambios significativos ni precipitaciones a la vista.