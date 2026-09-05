València descubre el SailGP: “No sabía qué estábamos viendo, pero nos hemos enganchado enseguida”

Una pareja pasea a pleno sol por la playa de la Malvarrosa. La mujer señala al mar, que surcan en ese momento más de una decena de catamaranes con las banderas de diferentes países: “¿Qué es eso? ¿Algo de barcos?”. Responde él: “Lo de las velas y todo esto, lo del Sail GP”. Ella guarda silencio y él se ve obligado a añadir, a modo de explicación: “Es la Fórmula 1 del mar”.

Es el eslógan que más se ha repetido estos días previos a la competición, llamada oficialmente Spain Sail Grand Prix, que tiene lugar este fin de semana en la Marina de València. Un lema que trae a la mente, es verdad, la ciudad de los “grandes eventos”, pero que, aunque no ha llegado a conseguir que muchos entiendan las normas de este campeonato de vela, al menos ha servido para despertar la curiosidad general.

La vista desde la Malvarrosa del SailGP en València este sábado / Fernando Bustamante

En el muro que separa la Malvarrosa y la Marina hay toallas, sombrillas, protección solar y prismáticos. José Enrique, Franc y José han venido preparados. “Llevamos aquí desde por la mañana”, dice José. Ellos sí saben lo que es la vela: tienen un equipo habitual llamado Cibersea que participa en competiciones desde 2007. Unos llevan gorras de la escudería Ferrari; otros, de la America’s Cup. Una mezcla: la Fórmula 1 del mar.

"Esto es un poco de kamikazes, te juegas la vida"

Franc resume las primeras carreras: “Hemos visto a España fenomenal”, dice. Su compañero José Enrique se entusiasma al hablar de la proeza que supone navegar como lo hacen 'Los Gallos', el equipo español. “Nosotros navegamos con todo tipo de barcos, sobre todo los monocascos de la America’s Cup anterior, y eso te hace ver que, en comparación, esto es un poco de kamikazes, porque te juegas la vida cada vez”. Explica que los catamaranes pueden llegar a alcanzar los 100 km/h. “Un trompazo en el agua a 100 por hora es lesión segura, y tiene mucho mérito ver a este chico, el Botín, manejar este trasto, parece que ha nacido para esto”, reconoce. “El tío es una máquina de matar”, añade José. Y València, resume, “un escaparate”.

Uno al que ha acudido gente de todos los países. Como Sophia, de Ucrania, y su pareja, que han venido a ver la prueba desde la Malvarrosa después de ver un anuncio en una cuenta de Instagram. “Es nuestra primera vez viéndolo, pero sabíamos que existía”, dicen. Que ya es algo.

"Me da igual quién gane, me gustan las emociones"

Porque, incluso en la grada, dentro ya del recinto de la competición, hay mucha gente para la que todo es nuevo. A lo largo del espigón, la organización ha montado grandes estructuras, llenas casi del todo a la hora en que dan comienzo las carreras, donde queda claro que hay más curiosidad y ganas de celebrar una victoria que conocimiento de la vela: el funcionamiento interno de las carreras queda más claro en las pantallas que hay en cada grupo de asientos que en el mar, así que la atención está dividida y los gritos y aplausos responden más al speaker que a la posición de los barcos.

Imagen del equipo español desde la grada del SailGP en València este sábado / Fernando Bustamante

“España aguanta bien esa posición”, se escucha por los altavoces, y es entonces cuando la gente se levanta a aplaudir. “Ha sido una salida espectacular del barco español”, añade la voz del narrador, desatando otra ronda de aplausos. El ambiente se va caldeando conforme avanza la prueba, en una grada que parece multideportiva: hay banderas de España pero también camisetas del Mundial de fútbol de 2010 firmadas por Iker Casillas o Gerard Piqué, gorras del Valencia CF o, inevitablemente, merchandising de la America’s Cup.

El equipo español avanza mientras el público se protege del sol como puede: cuellos levantados, sombreros, agua por encima de las cabezas. “‘¡Volvemos a comandar una regata, volvemos a comandar la clasificación del grupo, va a haber foto finish!”, exclama el speaker, y el público aplaude, silba, enloquece un momento en pleno descubrimiento colectivo.

“Me da igual quién gane, me gustan las emociones”, dice Ernesto Käser, que vive en València pero es suizo. Él sí está algo familiarizado con el deporte: tiene un barco pequeño en su país natal y habla de lagos en los que se organizan similares competiciones de catamarán. “Pero no lo ves igual que aquí, con el mar, con el ambiente”, dice.

"Un deporte que ni conocíamos"

En cambio, Paloma acaba de llegar y no sabe muy bien a qué. “He venido por la experiencia”, confiesa. Y añade: “De hecho, mi amiga me ha avisado hace una hora, me ha dicho ‘vente, que tengo entradas para esto’, pero no sabía muy bien a qué”. Le ocurre lo mismo a Antolino, contento por haber visto un triunfo “maravilloso” de los españoles en “un deporte que ni conocíamos”. “La gracia de todo esto es que desde aquí puedes verlo, porque si solo ves cuando salen y cuando llegan no entiendes nada”, afirma. Tiene la sensación de que mucha gente en la grada no sabía qué estaba viendo. “Pero nos hemos enganchado enseguida”, asegura.

La grada del SailGP en València este sábado / Fernando Bustamante

Pero sí hay quien habla con conocimiento de causa. Como Creu, que compró, con su pareja, las entradas con muchísima antelación. “Nos encantan los deportes de vela; el año pasado nos fuimos a Cádiz a ver el SailGP y cuando nos enteramos que este año era en casa no nos lo pensamos”, dice. Han seguido toda la temporada animando a “Los Gallos”. “Nos parece increíble lo que son capaces de hacer a pesar de que otros equipos tienen mejores barcos”, reconoce.

En general, el ambiente es de sorpresa grata. Hay quien pasea con outfits poco aptos para el calor cerca de las zonas VIP, hay quien hace fotos de familia cara a los barcos, hay quien aprovecha las pausas para bajar a por dos cervezas más. Y, sobre todo, mucho público que ha aprovechado el sábado de sol para subirse a la ola de entusiasmo de llegar, ver, y ver vencer al equipo español de un deporte que no sabía que existía hasta esta misma mañana. “Ojalá sigamos viendo ganar a España “, resume una pareja que ha venido desde Bermudas. “Ha sido excitante”, zanjan.