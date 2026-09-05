Pese al primer fin de semana caluroso que espera a la Comunitat Valenciana, septiembre sigue siendo el mes del año que menos ha subido su temperatura desde que se empezaron a llevar registros en 1950. El noveno mes del año tan solo ha aumentado en medio grado su temperatura media, lo que lo posiciona al final de la lista de meses con la mayor subida de temperatura. La barrera natural que marca el final del verano y el inicio del otoño se mantiene a una temperatura similar a la histórica, lo que en comparación con el resto de meses del año, especialmente con junio, que aumenta su media hasta 2'5 grados, resulta una cantidad ínfima.

Valencia VLC Ola de calor en la playa de las Arenas y Malvarrosa / Daniel Tortajada / LEV

"El verano se ha alargado más hacia la primavera que hacia el otoño", cuenta Jose Ángel Núñez, jefe de climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, que no niega que se haya alargado también hacia la estación otoñal. "La temperatura media va a seguir subiendo y, por tanto, cada vez se va a llegar antes a la temperatura umbral de verano y se va a acabar después", detalla el experto. La situación del "verano térmico" cada vez comprometerá más a las fechas de cambio estacional y a las condiciones climáticas de estas, ya que el escenario invita a premonizar que los días fríos y las heladas serán cada vez menos frecuentes y las olas de calor aparecerán con mayor frecuencia.

Un verano cada vez más largo

Julio y agosto se han proclamado como dos de los meses más calurosos en la historia de la Comunitat Valenciana, pero el bochorno no se limita a los dos meses de canícula. Cada vez es más común encontrarse con años que presentan temperaturas poco típicas en los meses de mayo, junio, septiembre u octubre, tal y como ha sucedido en 2026. "Este año tuvimos un inicio del calor muy temprano, a final de mayo, y un final que ya veremos cuando acaba. En principio no va a haber cambios hasta el martes", asegura Núñez. Tampoco son comunes las altas temperaturas en este inicio de mes de septiembre, que han superado la máxima en Ademuz dos días consecutivos.

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Según afirma el jefe de climatología, se trata de la consecuencia directa de la "emisión de gases invernadero por la quema de combustibles fosiles", que favorecen el crecimiento de las temperaturas y que desaparezcan los días en los que las temperaturas cada vez son más bajas. "Entre 1940 y 1960 la media anual de días de helada en la ciudad era de 4'6, mientras que durante el primer cuarto de siglo se ha reducido a una cada tres años. La última vez que el termómetro bajó de 0 °C en València fue el 24 de enero de 2011", relata. A ello se suma también el considerable aumento de noches tórridas, que se han disparado desde hace menos de cinco años, llegando a alcanzar las treinta en València durante el verano de 2026, récord total de la Comunitat Valenciana.