Agosto convierte este verano en el más cálido de la historia y rompe todos los récords con 2,5 grados por encima de lo habitual

Julio y agosto han roto todos los récords existentes desde que existen registros oficiales en lo que a calor se refiere. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado que la temperatura media dentro de la península durante el verano ha superado en dos grados y medio los valores típicos del periodo de referencia moderno, superando las marcas establecidas durante los veranos de 2022 y 2025, una situación que también se ha registrado en la Comunitat Valenciana. No obstante, el aspecto con mayor importancia no está en la cifra puntual de un solo mes o de una ola de calor concreta, sino en las altas temperaturas que han afectado el territorio de forma ininterrumpida durante meses que ha durado la estación estival.

Desde mediados de mayo, las anomalías térmicas positivas han marcado la pauta diaria de forma casi continuada en prácticamente todo el territorio nacional. Los termómetros apenas han dado tregua entre el final de la primavera y el arranque del otoño, consolidando una tendencia estructural en la que los veranos no solo alcanzan picos de calor más severos, sino que extienden su duración en el calendario. Según afirman desde AEMET, son dos las causas principales que provocan que el fenómeno veraniego alcance condiciones extremas: el cambio climático, de factor global, y el crecimiento de la isla de calor urbana, a nivel local.

"En el nuevo escenario climático, los días muy fríos cada vez son menos probables y los días muy cálidos cada vez más frecuentes, con más récords de temperaturas altas", asegura Jose Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET en la Comunitat Valenciana. Una demostración que se puede apreciar al analizar los datos acumulados sobre las temperaturas medias en los últimos años: los cinco ejercicios más cálidos registrados corresponden, de manera consecutiva, los cinco últimos años.

El cambio climático, mencionado anteriormente, es el caso principal de que la temperatura media haya aumentado hasta dos grados y medio en el mes de junio, el que mayor aumento ha sufrido de los doce. "El calentamiento global y específicamente el del mar, que es un acumulador de calor, está detrás de estos veranos tan cálidos y persistentes", afirma el jefe de climatología de AEMET.

El Mediterráneo casi en ebullición

La temperatura del mar mediterráneo es otro de los problemas que fomentan el aumento de temperaturas, más concretamente en la Comunitat Valenciana y en el litoral este de la península. Las mediciones tomadas durante los meses estivales han mostrado las desviaciones térmicas en la superficie de la masa acuática, que se ha situado de forma generalizada entre tres y cuatro grados por encima de las medias comunes. Hasta 33 grados de temperatura se llegaron a registrar en la boya de Sa Dragonera, en las Islas Baleares. Se trata de un valor inédito en lo que a calentura del mar se refiere, que nunca había superado de forma tan holgada las marcas previas registradas.

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El sobrecalentamiento del agua del Mediterráneo impacta de lleno con la meteorología de las zonas costeras. Durante la noche, el mar debería actuar como un gran acumulador térmico que detenga de lleno el bochorno veraniego en favor del frescor nocturno, una situación muy distinta a la real. Su elevada temperatura favorece que se detenga el enfriamiento de la noche y dispara la humedad ambiental, imponiendo noches en las que el calor prima sobre la bajada de temperaturas. "Durante el siglo XX las noches tórridas eran muy raras en la ciudad. En el extraordinario verano de 2003 y, especialmente a partir de 2022, comenzaron a superarse las diez noches tórridas al año", expone Núñez, que considera que se trata de una situación que cada vez se alargará más.