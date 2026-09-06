Aviso amarillo por calor durante el Valencia-Barça: Mestalla rozará los 34 grados

La llegada de septiembre ha cerrado el que ha sido el mes de agosto más caluroso de la historia de València. Sin embargo, el verano aún no ha terminado en la autonomía valenciana, especialmente en lo que a temperaturas se refiere. Después de un inicio de mes, marcado por el retorno a la rutina laboral y escolar, que no ha superado los 29 grados durante los primeros días, Valencia volverá a sufrir un nuevo aumento progresivo de las temperaturas a lo largo del primer fin de semana del mes. Dos días en los que el foco principal de la ciudad se situará sobre el partido de la jornada cuatro de liga que acogerá Mestalla entre el Valencia CF y el FC Barcelona. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha declarado el aviso amarillo por altas temperaturas para los dos días del fin de semana, una alerta que aumenta la preocupación ante la situación que se podrá vivir en el templo valencianista.

Mestalla será uno de los lugares principales en los que la humedad afectará a las personas en la percepción térmica que puedan llegar a alcanzar los cuerpos. La gran concentración de personas, el golpe de sol de forma directa y la altura a la que se encuentran muchos de los aficionados pueden ser algunos de los causantes del gran aumento de temperatura corporal que sufran los asistentes.

Dentro de la capital provincial, el mercurio subirá hasta los 31 grados durante el sábado y alcanzará los 34 grados a lo largo del domingo, más concretamente durante las horas en las que mayor cantidad de personas se concentren en Mestalla. A lo largo de la noche, las mínimas apenas ofrecerán alivio. La jornada nocturna del viernes al sábado marcará mínimas de 23 grados dentro de la ciudad de València, mientras que las más bajas de la madrugada del sábado al domingo se situarán alrededor de los 21 grados.

Según prevé AEMET, la estabilidad atmosférica será la otra protagonista del fin de semana. Tanto viernes como sábado y domingo se espera que predominen los cielos claros y poco nubosos, con una probabilidad de lluvia inexistente en la mayoría de la Comunitat Valenciana. El pronóstico de la propia agencia indica que el sol irá acompañado de rachas de viento marino, que rondarán los 10 kilómetros por hora, cerca del litoral, donde la humedad aumentará la sensación térmica del cuerpo pese a que los valores no alcancen los episodios extremos que han tenido lugar durante el verano.

El infierno de Mestalla: El punto crítico del fin de semana

El domingo 6 a las 16.15 horas, en plena franja de calor, tendrá lugar el Valencia CF - FC Barcelona en Mestalla. La cuarta jornada de liga congregará a miles de espectadores reunidos en un mismo lugar en un horario en el que las temperaturas alcanzarán las máximas del fin de semana en la ciudad con el aumento de preocupación que marca el aviso amarillo que ha declarado AEMET. La humedad, el sol, la altura y la congregación de gente puede convertirse en un añadido que incrementen considerablemente la sensación térmica de los aficionados que se desplacen desde primera hora de la tarde para ver el partido.

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El calor excesivo puede convertirse en un invitado no bienvenido a uno de los partidos más destacados del fin de semana. Una gorra, buena hidratación y encontrar una forma de bajar la temperatura corporal serán algunas de las medidas que más se apreciarán durante el partido. Las altas temperaturas durante la tarde mantendrán vivo un verano que todavía no ha llegado a su fin, especialmente en el aspecto meteorológico, y que pondrá el foco principal del primer fin de semana de septiembre en un campo de Mestalla que estará lleno para recibir al FC Barcelona.