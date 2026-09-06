Carlos García: “Con la vuelta de la confrontación de países, el fútbol puede volver a fomentar los nacionalismos excluyentes”

PREGUNTA: Cuando se habla de la “sociología del deporte”, ¿a qué hace referencia exactamente el concepto?

RESPUESTA: Es el estudio de los aspectos sociales del deporte y entenderlo como un fenómeno social. Lo que entendemos como deporte, los deportes que practicamos y las ideas que tenemos sobre ellos tienen un origen social, cultural e histórico.

P: Habla de la práctica del deporte, pero entiendo que esos estudios también se pueden aplicar a la manera de seguirlo.

R: Sí. El deporte abarca muchos fenómenos distintos, y conseguir una definición única es casi imposible. Por supuesto, el deporte espectáculo o entendido como producto cultural también entra dentro del estudio.

P: ¿Y hasta qué punto ese deporte cultural es un reflejo fiel de la sociedad actual?

R: Digamos que toda manifestación de nuestra cultura y de nuestra sociedad es un reflejo en sí misma. Un reflejo no tiene por qué ser una imagen exacta, ya que cada mundo tiene sus particularidades, pero desde luego es una expresión que explica la sociedad en la que se desarrolla.

Deberíamos intentar desmontar la creencia de que el deporte en algún momento fue un campo puro de valores

P: ¿Cree que el seguimiento del deporte ha ido mezclándose cada vez más con ámbitos que no están directamente relacionados?

R: Creo que uno de los mitos que deberíamos intentar desmontar a través de la historia y de la sociología es la creencia de que el deporte en algún momento fue un campo puro de valores aislado de la sociedad en el que lo único importante era la salud. El deporte ha estado muy unido a la sociedad, y esto que se dice tanto de “separar el deporte de la política” no se corresponde con la realidad histórica. Hay muchos ejemplos en ese sentido. También hay que decir que el deporte tiene un impacto muy grande a través de la prensa, que se alimentan mutuamente, y eso hace que todas las caras del deporte tengan incidencia.

P: La Liga española ha empezado con una actuación policial muy discutida de un agente de la Policía Nacional contra un seguidor del Barça que llevaba una bandera independentista en Elche. Esto fue seguido de una exhibición de esteladas en el Camp Nou...

R: No me sorprende, es algo que sucede. El deporte lo utilizamos muchas veces para identificar quiénes somos o para atacar a los contrarios. Por eso, cada vez que surgen estos incidentes se desatan fenómenos como el de defensa de la identidad. Yo no hablo de “uso político del deporte” en sentido peyorativo, sino que tiene una parte de espectáculo público que, como tal, tiene consecuencias políticas. Y reacciona tanto la afición del Barça como la prensa madrileña conservadora.

P: ¿El tratamiento mediático que se da en algunos casos de estas situaciones influye en la visión que se tiene sobre estos asuntos?

R: Hablamos de la parte del deporte que es un negocio y que tiene una alianza con los medios inevitable, porque se benefician mutuamente para obtener audiencia e ingresos. Y en ese sentido la prensa deportiva tiene que vender información, por lo que a veces le interesa el sensacionalismo y las polémicas. Por la misma razón que todo esto interesa también a parte de la prensa política. Todo lo que no sea el periodismo cumpliendo su función de informar y derivar hacia la parte del negocio, que es alcanzar audiencia, hace que algunos enfoques mediáticos puedan fomentar los peores instintos de las personas. Con otros enfoques, por supuesto, se contribuiría a otro clima político.

P: Antes decía que separar el deporte de la política no se corresponde con la realidad histórica. Pero a lo largo de la historia, ¿la relación entre ambos ámbitos ha ido cambiando?

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R: La relación ha ido siendo más o menos la misma. El deporte tiene mucho vínculo con nuestras identidades: apoyamos a nuestro equipo local, al de nuestro país, y ese impacto emocional que tiene en nosotros la política lo ha interpretado muy bien el deporte y quienes lo tratan desde el principio. Sí es cierto que ha habido distintos modelos. En el original, creado a principios del siglo XX sobre todo en Inglaterra y en el que se defendía su condición amateur y que no se profesionalizara, sino que se practicara por caballerosidad, el Estado no debía participar o incidir. Después de la Segunda Guerra Mundial todo ha ido cambiando en las últimas décadas y el Estado se ha ido promocionando a través del deporte. Hubo, por ejemplo, el modelo soviético, en el que los deportistas eran directamente trabajadores del Estado, y ahora estaríamos en un modelo mixto. Durante un tiempo hubo una globalización que, de alguna manera, cambió nuestras lealtades con gente siguiendo ligas extranjeras y equipos de otras regiones. Eso redujo un poco el nacionalismo visceral. Ahora podríamos pensar que, tal como está el mundo actualmente, con la vuelta de la confrontación de naciones, el fútbol puede volver a fomentar los nacionalismos excluyentes.