Compromís volverá a citar al ex número 2 de Pradas al Congreso tras ver que está "activo"

El martes 20 de enero estaba previsto que el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, compareciera en la comisión de investigación abierta en el Congreso para esclarecer lo que ocurrió el día de la dana. Argüeso era el número dos de Salomé Pradas en la conselleria el día de la catástrofe y es junto a su antigua jefa uno de los dos investigados en la causa judicial. De ahí que su declaración pudiera ser relevante. Sin embargo, cuatro días antes excusó asistencia debido a una baja médica. Ahora, ocho meses después, podría volver a ser citado al considerarlo recuperado.

Es la intención de Compromís, manifestada vía redes sociales por su diputado dentro del Grupo Plurinacional Sumar, Alberto Ibáñez. En una publicación en X este domingo, Ibáñez cita un artículo de opinión escrito por el propio Argüeso recordando que si hasta ahora no había podido ir a la comisión parlamentaria era "por motivos de fuerza mayor". No obstante, añade, "viendo que está activo y con el mismo odio de siempre, pedimos que venga al Congreso, tenemos muchas preguntas pendientes".

Fuentes de los valencianistas en la Cámara Baja confirman que esa intención expresada vía mensaje digital en una red social se concretará este mismo lunes con un registro formal de comparecencia. Argüeso está dentro del plan de trabajo pactado el año pasado y por lo tanto no requeriría de más trámite que la aceptación y calendarización de su citación por parte de la Mesa de la comisión, encabezada por la socialista Carmen Martínez y en la que la izquierda tiene mayoría.

Esta composición hace prever que no habrá muchos inconvenientes en convocar de nuevo a Argüeso a comparecer y que podría ser de los primeros nombres que pasen por la sala una vez se reactiven los trabajos. Fuentes de Compromís confían que una vez hecha la petición, la Mesa no debería tardar reunirse y que puedan retomarse las sesiones antes de que acabe septiembre ya que, a diferencia de las Corts, donde el inicio de curso está marcado por el Debate de Política General, en el Congreso ya se ha dado un pleno con la comparecencia del presidente del Gobierno.

La exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, comparece ante la Comisión de Investigación de la dana, en el Congreso. / Carlos Luján/Europa Press

Los abogados de Argüeso, exsenador, exdiputado en las Corts de Ciudadanos y destituido del Consell mes y medio después de la riada, presentaron en enero en el Congreso un justificante médico de que se encontraba de baja y que, por tanto, no podía asistir a la comisión. Falta ver si esa situación se mantiene. Cierto es que afectado por la investigación judicial es posible que decidiera evitar responder a las preguntas como hiciera Pradas en su momento. No obstante, sin motivo de fuerza mayor justificado está obligado a personarse.

Comparecientes pendientes

El ex número dos de la conselleria el 29-O, que no fue citado a comparecer en la ya finalizada comisión de las Corts, es uno de los cargos que aparecen en la lista para ser llamados, pero no el único. Tras conocerse los mensajes del chat del Consell, también se reclamó que volvieran a acudir a declarar en comisión Mazón y Pradas, que ya han ido, pero a quienes les quieren preguntar por esos mensajes por si hubiera "nuevas contradicciones".

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Asimismo, la lista de comparecientes prevista en el plan de trabajo inicial sigue siendo todavía extensa. Faltan alcaldías (ya ha ido, por ejemplo, la de València, María José Catalá) así como expertos a lo que se debería añadir la parte de la reconstrucción y los días inmediatamente posteriores al 29-O donde los protagonistas serían los altos cargos del Gobierno central como el Ministerio de Interior, el de Defensa y hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que, en su momento, abrió una grieta entre Compromís y Sumar.