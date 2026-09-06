El Consell finaliza las obras de emergencia en centros educativos dañados por la dana

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha informado este domingo de que el Consell ha finalizado las obras de emergencia para reparar los daños ocasionados por la dana de octubre de 2024 en centros educativos de la provincia de Valencia mediante una inversión de más de 21,5 millones de euros.

De esta cifra, 20 millones de euros corresponden a obras y más de 1,6 a asistencia técnica, ha señalado la Generalitat en un comunicado.

Más de 60 centros

El dispositivo de emergencia, según Pérez Llorca, ha permitido acometer actuaciones urgentes en más de 60 centros educativos ubicados en algunos de los municipios más afectados por la riada, entre ellos Paiporta, Catarroja, Alfafar, Algemesí, Aldaia, Albal, Benetússer, Massanassa, Picanya, Sedaví, Utiel, Chiva o Xirivella.

Los trabajos han incluido reparaciones estructurales, reposición de instalaciones dañadas, actuaciones de seguridad y accesibilidad, recuperación de espacios exteriores, trabajos de conservación y adecuación de edificios, así como intervenciones de mayor entidad en aquellos centros que registraron daños más severos.

Pérez Llorca ha destacado que "desde el primer momento nuestro objetivo fue que los centros recuperaran cuanto antes las condiciones necesarias para desarrollar su actividad con normalidad y seguridad. La magnitud de los daños obligó a desplegar un operativo extraordinario que ha permitido actuar simultáneamente en decenas de instalaciones educativas afectadas por la dana".

Llorca habla de actuaciones "fundamentales"

Asimismo, ha indicado que "la finalización de estas obras de emergencia demuestra la capacidad de respuesta y coordinación de la Generalitat ante una situación excepcional. Gracias al trabajo conjunto de técnicos, equipos directivos, ayuntamientos, Tragsa y Tragsatec hemos podido dar una solución rápida y eficaz a las necesidades más urgentes de la comunidad educativa".

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El jefe del Ejecutivo valenciano ha subrayado que "estas actuaciones han sido fundamentales para recuperar la funcionalidad de los centros dañados y garantizar que el alumnado y el profesorado dispongan de espacios adecuados para el desarrollo de la actividad educativa, mientras la Generalitat continúa avanzando en otros proyectos de reconstrucción y mejora de infraestructuras afectados por la dana"