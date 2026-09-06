¿Cuánto cuesta celebrar el SailGP en València?

Más de 14 millones de euros. Es la respuesta a una de las preguntas que ha suscitado el desembarco de la competición de vela Spain Sail Grand Prix en la ciudad de València. El eslógan repetido estas semanas -”la Fórmula 1 del mar”- ha traído a la memoria colectiva otros “grandes eventos” deportivos, sobre todo la America’s Cup, y una pregunta: ¿cuánto ha costado la prueba a las arcas públicas de las diferentes administraciones implicadas de la Comunitat Valenciana?

En total, esos más de 14 millones de euros son la suma de lo comprometido hasta ahora por Generalitat, Ayuntamiento de València y Diputación para las tres ediciones que se celebrarán en la Comunitat Valenciana. Este fin de semana está teniendo lugar la de 2026 en La Marina del Cap i Casal, pero habrá dos sucesivas, en 2027 y 2028, en València y Alicante.

SailGP es un campeonato internacional profesional de vela de alta velocidad, estructurado como una liga global compuesta por diversas sedes anfitrionas en las que se celebran Grandes Premios (Grand Prix) puntuables. El circuito se desarrolla con embarcaciones F50, catamaranes de competición de clase única, con tecnología foiling y sistemas de control avanzados, capaces de alcanzar velocidades superiores a 90 km/h.

Fernando Bustamante

No es la primera vez que el campeonato de Sail GP se celebra en España. En concreto, en 2023, su sede fue Cádiz, y las cifras de impacto económico esgrimidas por la empresa promotora hablan de que esa edición tuvo una “repercusión económica total” de 86,9 millones.

10 millones de la Generalitat para tres ediciones

La mayor parte de la inversión la pone sobre la mesa la Generalitat. Un acuerdo del Consell que data de junio ya detallaba que la inversión total que haría el gobierno valenciano en este evento sería de 10 millones de euros para la suma de las tres ediciones, aunque en el acuerdo de gobierno no se desglosa por ediciones esa cantidad.

Eso sí, desde el Consell detallaron que esos 10 millones de euros corresponden al 50 % de las obligaciones de gasto derivadas de la celebración del evento.

En virtud del acuerdo firmado entre la Generalitat y la empresa encargada de la competición, F50 League España S.L.U., la primera se compromete a obtener la cesión de las instalaciones, espacios necesarios y permisos para el adecuado desarrollo de cada Gran Premio, incluyendo, entre otros, zonas de regata, áreas técnicas, espacios portuarios, áreas de hospitalidad y zonas de público.

A cambio, la Comunitat Valenciana, dice el acuerdo, “obtiene un paquete de derechos de visibilidad, promoción y activación, incluyendo presencia de marca en sede y emisión, uso de propiedad intelectual del evento, activos digitales, hospitalidad corporativa y oportunidades de posicionamiento turístico e institucional”.

Los Gallos en una de las competiciones de SailGP de Valencia / Redacción Levante-EMV

Además, la organización del evento promete una audiencia de 15 millones, 250 horas de emisión y un 35 % de visitantes de fuera de Valencia. Incumplir estos indicadores permitiría cancelar la renovación.

Un millón de la Diputación para este año

La Diputación de Valencia, por otro lado, también ha comprometido para la edición de este año un millón de euros. Se prevé que esa ayuda se repita en las próximas ediciones.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, consideraba esta semana que “la llegada del Rolex SailGP Championship situará a Valencia en el epicentro de la vela internacional durante este 2026”. “Desde la Diputación entendemos este evento no solo como un espectáculo deportivo, sino como una oportunidad para toda la provincia. Cada gran cita internacional que acogemos abre puertas para nuestros municipios: fortalece su economía, impulsa su turismo y proyecta su imagen más allá de nuestras fronteras”, añadía.

1,2 millones del Ayuntamiento para esta edición

Una argumentación similar aparece en el acuerdo firmado por el Ayuntamiento de València con la empresa promotora. En concreto, se firmó un contrato privado de patrocinio adjudicado por el procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad.

Para la edición que está teniendo lugar los días 5 y 6 de septiembre de 2026 en la ciudad de València se destina un importe total de 1,2 millones de euros. En el acuerdo, al que ha tenido acceso Levante-EMV, se entiende que es “conveniente y necesario promover la imagen de la ciudad como municipio comprometido con el deporte, que apoya la celebración de grandes eventos deportivos o relacionados con el deporte que actúan como dinamizadores de la economía y que dan a conocer y ponen en valor las posibilidades y capacidades de nuestra ciudad”.

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Además, se considera que el retorno publicitario generado por las acciones de marketing ofrecidas por la empresa “supera ampliamente el precio del contrato”.