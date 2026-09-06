Los directores de centros alzan la voz: "Creemos en la educación pública, es lo que nos mueve, pero todo tiene un límite"

“Ni por todo el oro del mundo me pondría donde estás tú”. Es una frase que ha escuchado más de una vez Efrén Moreno, director del CEIP Virgen del Rosario de Torrent de sus compañeros docentes que ven cómo empieza la jornada laboral con una cara y la termina con otra. Los directores de centros educativos de la Comunitat Valenciana enfrentan un inicio de curso que saben que será complicado. Ojalá, coinciden los cinco directores de colegios e institutos convocados por Levante-EMV, fuera solo por la huelga educativa ahora en suspensión desde final del curso pasado. Ya es septiembre y en los centros les sigue faltando personal -docente y no docente-, unas infraestructuras dignas, la suficiente climatización y, sobre todo, una vía directa con la Administración o un espacio para poder aportar ideas. “Tenemos ideas y necesitamos que se nos escuche”, aseguran. Y advierten: "creemos en la educación pública, es lo que nos mueve, pero todo tiene un límite".

Es septiembre y ya están cansados, porque muchos de ellos han trabajado durante todo el verano. Es el caso de Bárbara Tomás, directora del CEIP Anna Lluch de Alfara del Patriarca. Su centro, ahora, está en barracones después de esperar cuatro años al Plan Edificant y es posible que comiencen las clases sin pantallas, internet, sin los patios arreglados o teléfonos fijos.

También ha pasado pendiente todo el mes de agosto Jorge Fuentes, director del IES Alameda de Utiel. Es su cuarto año como director, y su segundo año después de la dana que arrasó con su centro educativo. Desde entonces, el alumnado ha pasado tiempo repartido entre varias instalaciones, solo hace un mes que se ha adjudicado el diseño del que será el nuevo centro. “La estimación más optimista es que estrenaremos el nuevo edificio anexo en el curso 2029-2030”, lamenta.

Pero, más allá de las infraestructuras, que es uno de los temas que los directores consideran más urgentes, faltan muchas otras cosas en los centros. Sobre todo, personal. En el propio IES Alameda empezarán el centro con siete medias jornadas sin cubrir. Y el hecho de que sean medias, dice Jorge Fuentes, es una muestra de cómo están los ánimos en el centro. “Llevamos dos años trabajando durísimo y están empezando a tener consecuencias, parte del profesorado ha decidido pedir una reducción de jornada”, explica.

Un septiembre "con todo el alumnado pero sin todo el profesorado"

“Empezamos el curso con todo el alumnado pero sin todo el profesorado”, añade, por su parte, Carlos Justo, director del CEIP San Juan Bautista de Torrent y portavoz de la Associació de Directores i Directors d'Escola Pública del País Valencià. “Debería cumplirse que el día 1, o incluso 2 o 3 de septiembre esté todo cubierto, pero no es así, de forma que empezaremos el día 9 con dos, o tres, o cuatro, personas menos”, lamenta. Las adjudicaciones tardías de plazas hacen que se apure el plazo de incorporación, incluso hasta el propio día de inicio de curso. “Muchas veces los procedimientos de personal carecen de lógica y visión pedagógica”, indica.

Carlos Justo en la mesa redonda de directores / Fernando Bustamante

No solo afecta a los claustros, sino al resto de personal que hace funcionar los centros. Por ejemplo, esos procedimientos largos y complejos han dejado al IES Ramon Llull de València con una baja de una profesional de la limpieza sin cubrir más de un año. Eva Bisquert, directora, sabe bien lo que es sufrir la falta de personal. “El año pasado, el equipo directivo, de tres a cuatro de la tarde, cogíamos la escoba, los productos de limpieza y el insecticida y nos poníamos a limpiar porque, si no, nos iban a salir ratas”, denuncia. “Los directores pedimos a la Conselleria las cosas más básicas del mundo y nos sentimos como si fuera un lujo asiático”, añade.

Y esa falta de personal tiene especiales consecuencias sobre el alumnado con necesidades educativas especiales. A Efrén Moreno, director del CEIP Virgen del Rosario de Torrent, le gusta definir a su centro como “un centro de colores”. “Tenemos mucha diversidad, 26 nacionalidades, un 50% de extranjeros y alumnos con todo tipo de necesidades, desde TEA hasta ceguera total”, dice. Y lo que no tienen es todos los recursos necesarios para una inclusión real.

"Es complicado que te cojan el teléfono"

Todos ellos coinciden en que las cosas serían mucho más sencillas si tuvieran una vía directa para hacer llegar sus necesidades a la Administración. “Es complicado que te cojan el teléfono, que te contesten a los correos”, lamenta Carlos Justo. A la Conselleria parece que se le olvida, dice, que son representantes de la Administración educativa en los centros. “Si llamamos es porque necesitamos algo urgente, y deberíamos tener una vía directa”, considera. Si no la tienen es, añade, porque no se les toma en serio.

Coincide Bárbara Tomás: “Nos sentimos absolutamente abandonados en algunas cosas; antes nos cogían el teléfono, ahora ya no”. Para los responsables de Educación, los directores de centros son, dice, “importantes”, pero solo en cuanto a que solucionan “la papeleta”. “Ven que vamos funcionando”, añade. La misma definición hace Eva Bisquert: “somos funcionales pero no valiosos”. Ella preferiría que Educación desterrara lo que considera “cinismo”: decir que escuchará sus peticiones y que tomará nota de sus necesidades y no hacer nada. “Preferiría que nos dijeran directamente que no van a apostar por la educación pública”, dice.

Bárbara Tomás en la mesa redonda de directores de centros / Fernando Bustamante

También Jorge Fuentes, en calidad de director de un centro de la zona dana, se ha sentido “utilizado políticamente”. “Tanto a nivel municipal como autonómico”, reconoce. En su caso, relata, una vez la directiva había encontrado una solución para reubicar al alumnado temporalmente pocos días después de la dana, el exconseller José Antonio Rovira fue a visitar Utiel y a “decir en rueda de prensa que qué bien se hacen las cosas aquí”. “Se aprovechó de nuestro trabajo, de las noches que llevábamos sin dormir”, lamenta. Ahora, cuando han pasado dos años y un cambio de cartera, han vuelto a planificar por sus propios medios una solución: aulas prefabricadas en el terreno de la pista de skate del polideportivo municipal. “Nadie nos ha dicho cómo se hacen las cosas bien”, dice.

Reclaman "un cambio de interlocutores" en la negociación

Y toda esa acumulación de obstáculos acaba pasando factura. “Creemos en la educación pública, que es lo que nos mueve, pero todo tiene un límite”, dice Fuentes. Los equipos, coincide Efrén Moreno, están formados por “personas que tiran porque les gusta la educación”, pero que acaban quemadas, cosa que ya puede verse, asegura, en el crecimiento de las bajas por ansiedad o salud mental. “Urge empezar a pensar en soluciones”, añade Eva Bisquert. Por eso Carlos Justo, en su doble papel de director y representante de los directores de Primaria, pide formación específica en salud mental y más recursos. “A nivel emocional estamos muy tocados porque es inevitable que nos llevemos los problemas a casa”, resume.

“Los directores tenemos ideas y necesitamos que se nos escuche”, pide desde el IES Ramon Llull Eva Bisquert. Solo reclaman, asegura, “mantener abierto un espacio de diálogo, hacer ver que algunos cambios son posibles aunque sin cambiar el sistema de arriba abajo”. Comparten, por tanto, las reivindicaciones de los docentes en huelga durante el final del curso pasado aunque, dice Carlos Justo, es “evidente” que hay un problema en la mesa de negociación. “Necesitamos un cambio de interlocutores, porque los que hay no están funcionando”, indica.

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El salario, y esa subida progresiva de 200 euros brutos, está entre sus últimas preocupaciones. “A todos nos gusta estar bien pagados pero preferiría mil veces tener en el centro a tres personas más y ratios más bajas que 200 euros”, resume Efrén Moreno. Para los directores, cualquier reivindicación debería conseguir, sobre todo, que pudieran hacer su trabajo en condiciones dignas. “En nuestro caso,que el alumnado y los claustros nos vean tranquilos, que podamos dar seguridad en el día a día de los centros”, zanjan.