Directores de centros: “Queremos una inspección que asesore y ayude, no que desconfíe de su profesorado”

“Nuestros hijos están en peligro”. Es la idea que Carlos Justo, director del CEIP San Juan Bautista de Torrent y portavoz de la Associació de Directores i Directors d'Escola Pública del País Valencià, cree que traslada la reforma de las funciones de la inspección educativa. Sobre el papel, esa modificación, aprobada en pleno verano vía enmiendas de Vox a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, pretende perseguir el “adoctrinamiento” en las aulas y velar por la “neutralidad” ideológica. Docentes, sindicatos y asambleas han tildado de “policía educativa” esa nueva figura. Y los cinco directores y directoras de centros educativos de la Comunitat Valenciana convocados por Levante-EMV coinciden: “Queremos una inspección que asesore y ayude, no que desconfíe de su profesorado”.

“Nos oponemos a la nueva función que se le atribuye a la inspección educativa como, entre comillas, policía contra el adoctrinamiento, y lo decimos bien claro”, comienza Justo en la mesa redonda organizada por este diario. Eso no significa, dice, que se opongan al trabajo del cuerpo de inspectores; al contrario. “Lógicamente, la inspección tiene que estar, no nos negamos a tener inspección”, dice.

"Das el mensaje de que nuestros hijos están en peligro"

Lo que quieren es, resume, “una inspección buena, objetiva, que nos acompañe, que nos asesore y nos ayude, no una inspección que desconfía de su profesorado y de sus equipos directivos”. “Con esto, el mensaje que estás dando a la sociedad es que no nos podemos fiar de las escuelas ni del personal que trabaja en ellas, que nuestros hijos están en peligro”, denuncia.

Jorge Fuentes, director del IES Alameda de Utiel, cree que es obvio que la medida responde a “una presión política por parte de Vox para para mantener el pacto con el PP”. “Quizás lo ideal sería ampliar la autonomía pedagógica del profesorado, que es lo que estamos perdiendo, no lo contrario”, indica.

Lo que se perdería si esa modificación de la norma se aplicara a rajatabla y de forma acrítica, dice, es enorme. En su mismo centro, entre 2016 y 2017, llevaron a cabo dos proyectos de investigación e innovación educativa de cuatro años de duración sobre una de las materias ahora perseguidas -y eliminadas textualmente de los currículums escolares-: la identidad de género. “Eran proyectos de acompañamiento a alumnado trans, y hubo estudiantado trans que libremente quiso hacer pública su identidad de género, así que desde el centro formamos a las familias, al personal no docente, al profesorado, hasta hicimos una obra de teatro”, relata. Y se pregunta si, ahora, tocaría renunciar a esos espacios. “¿Por qué no vamos a poder volver a hacerlo ahora? ¿Nos están diciendo que no vamos a poder volver a hacerlo?”, se pregunta.

Eva Bisquert en la mesa redonda de directores de centros / Fernando Bustamante

"Los inspectores se han plantado"

Recuerda Efrén Moreno, director del CEIP Virgen del Rosario de Torrent, que la modificación ha sido “una sorpresa” incluso para los propios inspectores. “Ellos mismos han dicho que esas funciones supuestamente nuevas suponen solo remarcar y redundar en algo que ya hacen, que es velar por el buen funcionamiento de los centros educativos”, explica. Y añade que las propias asociaciones de la inspección han dicho que “no quieren ahondar en la parte ideológica”. “Lo que les tiene que preocupar como técnicos educativos es el buen funcionamiento de los proyectos educativos”, dice.

“La asociación de inspectores inspectores ha emitido un comunicado muy, muy contundente”, recuerda asimismo Eva Bisquert, directora del IES Ramon Llull de València, que se refiere al posicionamiento de la Asociación de Inspectoras e Inspectores de Educación del País Valencià (ADIDE-PV) en el que especificaron que “esa sospecha no fortalece la neutralidad, la pluralidad ni la independencia de la escuela” sino que “al contrario, puede debilitarlas, generando autocensura, inseguridad profesional, empobrecimiento curricular y temor a abordar en las aulas cuestiones esenciales para la formación del alumnado”.

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Destaca Bisquert que “aplicar la ley educativa supone aplicar el respeto a la diversidad” y agradece que, leyendo el comunicado de ADIDE-PV, parece que eso “el cuerpo de inspectores lo tiene clarísimo y se han plantado”. “Eso me ha hecho descansar mucho”, reconoce.