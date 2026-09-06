Las falleras mayores de la Comunitat Valenciana protagonizan un 'adiós' grupal en Carcaixent

Una despedida grupal y el emotivo broche final a un reinado. La localidad de Carcaixent ha vivido este domigo una jornada dedicada a las Fallas fuera de la semana fallera. La localidad de la Ribera Alta ha acogido este domingo un acto de despedida y homenaje a las falleras mayores de la Comunitat Valenciana que ha llenado sus calles de representantes de la fiesta de diferentes localidades.

Ha sido una gala organizada por la Junta Local Fallera que ha tenido como objetivo reconocer y agradecer el compromiso, la dedicación y la representación que las falleras mayores han ejercido durante su reinado, según informó la propia JLF de la ciudad.

Falleras mayores en Carcaixent / Pascual Fandos

Y en el acto han estado las máximas representantes de la fiesta, las falleras mayores de València, pero también las falleras mayores de municipios como Alaquàs, Alboraia, Algemesí, Alginet, Alzira, Benaguasil, Benetússer, Benicarló, Bétera, Carlet, Castelló, Dénia, Elda, Foios, Llíria, Manises, Meliana, Moncada, Náquera, Oliva, Paterna, Picanya, la Pobla de Vallbona, Ribarroja, Sagunt, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torrent o la Vall d’Uixó, así como de las comisiones de la ciudad.

Desde la Junta Local Fallera han definido este día como un encuentro de emoción, tradición y hermandad fallera, una manera de reunir a representantes de diferentes localidades y juntas locales falleras de la Comunitat Valenciana para rendir homenaje a aquellas que han sido embajadoras de las Fallas.

Pasacalle, gala y pólvora

Los actos han comenzado a las 9.30 horas en la Plaza Mayor de Carcaixent, donde se han dado cita todos los participantes en la jornada. De ahí ha partido un pasacalle hacia el Magatzem de Ribera, acompañado por la música tradicional de la ‘dolçaina’y el ‘tabal’ y por la Murga de Carcaixent.

Poco más tarde, a las 11.00 horas, ha dado comienzo el acto central de despedida y homenaje, una gala en la que se ha destacado la trayectoria de las falleras mayores de la Comunitat Valenciana y la tarea desarrollada durante su reinado. El acto, solemnte y emotivo, ha terminado con un intercambio de fotografías como recuerdo de esta etapa compartida.

Falleras mayores en Carcaixent / Pascual Fandos

No podía faltar, claro, la pólvora, de modo que la celebración ha continuado a las 14.00 horas con una “mascletà” en el aparcamiento de la estación de Renfe.

Terminado el disparo, las falleras mayores han compartido un aperitivo y se han desplazado a comer a Alzira Events – La Cotonera.

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No es la primera vez que se organiza un homenaje similar. De hecho, el año pasado tuvo lugar en el teatro romano de Sagunt. Tiene como objetivo de reconocer públicamente el esfuerzo, la responsabilidad y la ilusión con que las falleras mayores han ejercido su cargo, así como agradecer la tarea de representación que han desarrollado en nombre de las Fallas y de toda la Comunitat Valenciana.