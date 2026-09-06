Ferran Torres no quería hacer política, pero llevó el lema de Trump: qué hay detrás de la polémica gorra

El mundo del fútbol tiene una dimensión incontrolable. Sus futbolistas pasan de ser héroes a villanos en apenas unas horas, solo por un detalle, que antes podía pasar inadvertido pero que en el mundo viral de las redes sociales se hace más visible que nunca.

Un claro ejemplo es la gorra que lució Ferran Torres en las celebraciones del Mundial, conseguido gracias a su gol en la final contra Argentina. Si bien, tras el choque, el gran héroe de España gracias a la obtención de la segunda estrella en la camiseta dividió a esa misma España tras lucir una gorra con la frase «Make Spain Great Again», una copia del «Make America Great Again» (MAGA) de Donald Trump, eslogan político bajo el que se esconde el control migratorio con el ya conocido ICE y la ruptura de acuerdos multilaterales de libre comercio que afectan a muchos países del mundo, entre ellos España.

La gorra de Ferran Torres llegó a estar en los titulares de los principales medios no solo de tirada nacional sino también internacional. La repercusión llegó incluso hasta la Casa Blanca, que reaccionó en la red social X con el mensaje "Todo el mundo quiere subirse a la ola", al compartir un vídeo de Torres durante los festejos por el título. Y unos días después fue el propio Donald Trump quien se refirió al futbolista de Foios. El presidente estadounidense interpretó la gorra como un homenaje a su conocido lema político. Trump afirmó que el jugador llevaba «esencialmente» una gorra de «Make America Great Again» y consideró que se trataba de «un bonito homenaje» y "lo apreciamos mucho".

«No tenía nada que ver con política»

Tal fue la polémica que Ferran Torres tuvo que explicar el significado que él mismo atribuía a la gorra. Lo hizo en una entrevista con CNN durante su estancia en Estados Unidos.

«Fue un momento divertido porque no tenía nada que ver con la política. Sinceramente, no sé de política. Solo era por poder ver a España otra vez en lo más alto, ganando el Mundial», afirmó el futbolista.

Sin embargo, que la intención personal no fuera política ¿elimina necesariamente la carga política del mensaje utilizado?. Es la pregunta que responde el politólogo Jesús Gimeno. "El problema es que el significado de un símbolo no depende únicamente de la intención de quien lo utiliza, sino también del contexto social. La referencia al lema de Donal Trump (MAGA) convirtó una celebración deportiva en un mensaje susceptible de lectura política".

Para Gimeno, "esto demuestra el poder del encuadre (framing), el marco conceptual o, como a mí me gusta recordar, el "Teorema de Thomas", que viene a decir que 'las cosas no son como son sino como son percibidas', por ello trabajar en crear la percepción que más nos interese en cada momento suele ser el objetivo de los mejores directores de campaña".

Hablar de un deporte no es políticamente neutral cuando moviliza emociones, identidad colectiva y símbolos nacionales: "Ferran pudo no pretender hacer política, estoy casi seguro de ello, pero otros actores políticos sí utilizaron su imagen para hacerla".

De la celebración del Mundial a un mensaje con recorrido político

El problema está precisamente en la elección de las palabras «Make Spain Great Again» , que lleva a otra pregunta: ¿cual es la España grande?, ¿la del franquismo?, ¿la de la II República?, ¿la de Carlos I?...

La controversia contrasta, además, con el discurso que el propio futbolista ha mantenido en torno a su identidad. Durante los actos posteriores al Mundial, Torres, natural de Foios, pueblo del que siempre se enorgullece, reivindicó sus vínculos con Valencia y su origen, y afirmó durante su recepción en el Palau de la Generalitat, donde fue nombrado embajador e imagen internacional de la Comunitat Valenciana, que «Valencia representa unos valores y por eso llevo la Senyera siempre donde voy».

Posiblemente nadie puede afirmar que Ferran Torres sea partidario de Trump o que haya adoptado la ideología MAGA. Lo que sí puede afirmarse es que llevó un lema inspirado directamente en uno de los principales eslóganes políticos de Trump y que posteriormente negó cualquier intención política.

La polémica, por tanto, no está tanto en saber si Ferran Torres «hace política» como en una cuestión más sencilla: si utilizas un símbolo político, aunque lo hagas como una broma o con un significado diferente, ¿puedes controlar completamente la interpretación que los demás harán de él?

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En el caso de la gorra de Ferran, la respuesta parece clara: la intención pudo ser futbolística, pero el símbolo tenía una historia política que hizo imposible que la imagen se quedara únicamente en el fútbol.