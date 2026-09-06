Escuelas e institutos que están “que se caen, literalmente”, con problemas en las ventanas, deficiencias en accesibilidad para personas con movilidad reducida y temperaturas insoportables son los entornos de trabajo de los cinco directores de centros de primaria y secundaria convocados por Levante-EMV y por muchos de sus compañeros en las direcciones de otros centros. Hablan de obsolescencia y desborde. “Las infraestructuras escolares se han quedado en un episodio de ‘Cuéntame’ de los 80”, resumen. No en vano las infraestructuras educativas fueron uno de los bloques más debatidos en las mesas de negociación para atajar la huelga educativa indefinida que marcó el final de curso y permanece ahora suspendida, a la espera de novedades.

La climatización, en un verano de temperaturas récord, ha sido uno de los principales caballos de batalla de docentes y del resto de la comunidad educativa. Hace muy poco que los primeros 16 millones del plan EduClima de la Generalitat, la primera medida contra las sofocantes temperaturas en las aulas, han llegado. En total, el plan beneficia a 1.616 centros de titularidad de la Generalitat, con ayudas que oscilan entre los 5.000 y los 25.000 euros por centro. Estos 16 millones son la primera partida de EduClima, un plan con el que la Generalitat asegura que invertirá 140 millones de euros hasta 2029.

Para los directores, la prioridad es ahora enfrentarse a la falsa idea de que, cuando se abran las puertas de los centros el 9 de septiembre, todas las aulas estarán climatizadas. Los recursos, lamentan, no dan para tanto. En el centro de Efrén Moreno, por ejemplo, el CEIP Virgen del Rosario de Torrent, están trabajando esta semana aún sin alumnado a temperaturas superiores a 30 grados. “En las aulas no tenemos aire acondicionado, y las nuevas ayudas nos dan para poner ventiladores de techo en las clases, pero para nada más”, dice. Poner pingüinos, que era la otra opción que barabajan, “valía el doble”, dados los requisitos de recirculación de aire. O sea que han llegado hasta donde han podido.

Ayudas a la climatización: “se ha hecho publicidad como si fuera navidad”

“Esta semana nos van a pedir explicaciones de por qué no están climatizadas las aulas, porque desde la Conselleria se ha hecho una publicidad extraordinaria de estos recursos, como si fueran un regalo de navidad”, lamenta Carlos Justo, director del CEIP San Juan Bautista de Torrent y portavoz de la Associació de Directores i Directors d'Escola Pública del País Valencià.

Mesa redonda de directores en Levante-EMV / Fernando Bustamante

Asegura que esa ayuda, al menos lo que ha llegado a los centros educativos hasta ahora, “no llega”. “En los que han podido climatizarlo todo, o gran parte, es porque los ayuntamientos se han adelantado o han puesto la parte que falta”, explica.

Pero lo cierto es que, aunque insuficientes, ha habido transferencias a todos los centros, lo necesitaran o no. Uno de los que no requiere, al menos ahora, esos fondos, es el que dirige Bárbara Tomás, el CEIP Anna Lluch de Alfara del Patriarca. “Mi centro ahora está en aulas prefabricadas después de ocho años esperando el Edificant, y esos barracones sí están climatizados”, explica, así que cree que los 6.000 euros que les han “tocado” podrían haber ido para otro centro que tuviera necesidades más acuciantes. Así se lo intentó hacer saber a la Conselleria. “Pero me dijeron que lo gastara en otra cosa, por ejemplo en el patio”, dice.

En el grueso de los centros, coinciden todos, el estado de paredes, techos y equipamientos se corresponde con “un episodio de ‘Cuéntame’ de los 80”. En el IES Ramon Llull de València que dirige Eva Bisquert, la falta de ascensor acaba suponiendo “la privación de alguna criatura de acceso al centro”. En concreto, recuerda el caso de un alumno con una enfermedad degenerativa que ha tenido que ser escolarizado en casa. “No tenemos ascensor y eso ha hecho que ese chico no pueda estar con sus iguales, que tenga que estar apartado”, lamenta.

“La estructura de la Conselleria, al menos de la parte que se encarga de los centros, está obsoleta y ellos son conscientes; no están capacitados para asumir el volumen de centros que hay”, considera Efrén Moreno. Su centro en Torrent tiene ya 52 años y muchas “teclas”. “Cuando la cocina de casa se te queda antigua, la reformas, ¿cómo podemos pasar décadas sin reformar los centros donde los alumnos pasan más tiempo que en su casa?”, se pregunta. Y añade una paradoja: en muchas ocasiones, los centros más antiguos están en mejores condiciones que los de nueva construcción donde “se ha recortado en la calidad de los materiales”.

Entre otras cosas, porque la lentitud de licitaciones y trámites hace casi imposible cumplir con los presupuestos. Bárbara dirige un centro de 43 años de vida, y en los ocho años de espera hasta el inicio de las obras de Edificant ha tenido cuatro interlocutores diferentes en la Conselleria. En el tiempo que han pasado sin avances, el presupuesto de la obra se ha duplicado y ha pasado de dos a cuatro millones de presupuesto. “Con eso se ha podido licitar, porque con los dos millones iniciales quedaba desierto porque era un precio muy desactualizado”, relata.

Los centros dana, en el limbo

Quienes saben que queda mucho para tener acceso a un centro digno y nuevo son los directores de los centros arrasados por la dana del 29 de octubre de 2024, como el IES Alameda de Utiel, donde el agua destrozó toda la planta baja y obligó a su directiva a buscar soluciones. El 11 de noviembre, apenas dos semanas después de la catástrofe, ya habían reubicado a su alumnado en varios espacios de la ciudad. “Buscábamos una forma de dar tranquilidad y seguridad, pero no sé si fue beneficioso o no”, expresa Jorge Fuentes, el director del centro.

No está seguro porque ahora es consciente de que la directiva del centro acabó haciendo “todo el trabajo que correspondía a Conselleria”. “Debieron pensar: si son capaces de sobrevivir, que se organicen solos”, lamenta. Lo que siguió lo define como “abandono”, un abandono que ha traído consigo que “se ha perdido una oportunidad de aprender de los centros dana, porque va a volver haber avenidas de agua y no se han molestado en preguntar”.

De momento, la estimación “más optimista” es que puedan estrenar un centro nuevo en el curso 2029-2030. Hasta entonces, recuerda, siguen "siendo un centro dana”, y eso se nota en el día a día. En noviembre, se les ocurrió una nueva solución temporal: montar aulas prefabricadas en la zona que hasta entonces ocupaba una pista de skate en el polideportivo municipal: “Lo hicimos sin que nadie nos dijera cómo hacerlo, sin técnicos cualificados”, dice. Y volvieron a poner la solución ya diseñada literalmente en la mano de la consellera Carmen Ortí.

Noticias relacionadas

Por todo eso, Eva Bisquert cree que deben seguir mandando correos que pocas veces tienen respuesta, llamando por teléfono hasta hacerse con personas responsables, reivindicando mejoras. “Si no, ¿qué futuro les espera a nuestros alumnos? ¿Que se acostumbren a esas condiciones? ¿A los centros que se caen a trozos, a la insalubridad?”, se pregunta.