Llorca arropará en Madrid al presidente de Ceuta con los barones del PP

El apoyo verbal trasladado en las últimas semanas por parte del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a su homólogo de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se convertirá este lunes en aplausos in situ. El jefe del Consell arropará al dirigente ceutí en Madrid donde Vivas intervendrá en el Nueva Economía Fórum, donde será presentado por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente ceutí acercará al auditorio la realidad por la que está pasando Ceuta tras la llegada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio, "un suceso que ha afectado a la ciudad, en todos los ámbitos, y a su futuro", y reiterará la necesidad de volver a la normalidad cuanto antes, según informa el PP.

Llorca no estará solo entre el público. Junto a él también acudirán a mostrar su apoyo en directo a Vivas otros cinco presidentes de comunidades autónomas del PP: la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el andaluz Juanma Moreno Bonilla, el castellanoleonés Alfonso Mañueco, el murciano Fernando López Miras y el gallego Alfonso Rueda así como otros dirigentes populares territoriales, el número dos del partido, Miguel Tellado, el resto de vicesecretarios y portavoces parlamentarios y la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat.

El dirigente de la Generalitat Valenciana se unió esta semana a las concentraciones alentadas por la Federación Española de Municipios y Provincias, presidida por el PP, y convocadas por numerosos municipios, especialmente los gobernados por los populares. En concreto, Llorca estuvo en la plaza del Ayuntamiento de València junto con otros dirigentes de la formación como la alcaldesa María José Catalá o el presidente de la diputación Vicent Mompó.

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El acto del lunes será solo una parte de la agenda de Vivas fuera de Ceuta. Tras su participación en el Nuevo Fórum Europa, el presidente de la ciudad autónoma acudirá el martes a Bruselas para reunirse con el comisario de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, y la titular para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, así como con la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, para abordar la crisis migratoria de la ciudad autónoma. También mantendrá un encuentro en Bruselas con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, según informa el PP.