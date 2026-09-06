Lorenzo Serrano (UV e IVIE): “Los acuerdos en Educación estarán condicionados por las posibilidades presupuestarias y por la financiación autonómica”

Lorenzo Serrano es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universitat de València y profesor investigador en el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Como experto en economía de la educación y economía regional sabe perfectamente que hay 17 sistemas educativos, y también que eso supone una “riqueza”, en general, desaprovechada. Por eso, es partidario de un pacto de Estado en educación que respete la singularidad territorial y que permita salvaguardar el papel de la enseñanza como “ascensor social”. Un ascensor que aún funciona, aunque cada vez más lleno y lento. Y de cara al próximo curso, en el que se prevé que la movilización docente continúe, advierte: “los acuerdos en Educación estarán condicionados por las posibilidades presupuestarias y por la financiación autonómica”.

Si tuviera que definir este inicio de curso en la Comunitat Valenciana, el momento en que está el sistema educativo valenciano, sobre todo a nivel de recursos, ¿cómo lo haría?

Por una parte, igual que en el conjunto de España, en estos momentos los niveles de gasto en educación en términos reales son los más altos de la historia. A lo mejor no mucho más altos que en 2009, que fue el máximo anterior, pero estamos en niveles más altos que en los últimos años. En el caso de la Comunitat Valenciana, los niveles de gasto por alumno son algo más bajos que la media nacional, pero, si tenemos en cuenta el esfuerzo que se hace, en relación con la capacidad económica, la imagen cambia. Además, la Comunitat Valenciana es una de las comunidades donde un mayor porcentaje de los ingresos del Gobierno autonómico va destinado a la educación. Aquí entra todo el tema de la infrafinanciación, que es muy serio: hay comunidades con menos PIB per cápita y menos ingresos procedentes del sistema de financiación que tienen que hacer un esfuerzo mucho más importante para tratar de ofrecer el mismo nivel de servicios que otras. La Comunitat Valenciana es una de ellas.

En su trabajo ha analizado las diferencias educativas entre comunidades. ¿Qué factores influyen en estas diferencias? ¿Y qué características diferenciales tiene el sistema educativo valenciano?

En primer lugar, los recursos son fundamentales. El sistema educativo necesita recursos suficientes, estables y sostenidos, al margen de los ciclos económicos o de los vaivenes políticos. Además, al principio, cuando un sistema educativo parte de bajos recursos, aumentarlos suele traducirse en mejores resultados, pero conforme se desarrolla, esa relación deja de ser lineal: disponer de recursos suficientes sigue siendo importante, pero aumentarlos no garantiza mejores resultados. En el caso valenciano hay rasgos diferenciales como el aumento y la elevada presencia de alumnado extranjero en comparación con otras regiones. Además, la Comunitat Valenciana tiene una dinámica demográfica distinta. Mientras en otras comunidades se prevé una caída importante de la población en edad escolar en los próximos quince años, aquí existe un mayor dinamismo demográfico y, al estar en parte ligado a los flujos migratorios, hace más difícil anticipar dónde serán necesarios los recursos. A ello se suman las grandes diferencias territoriales dentro de la Comunitat.

Lorenzo Serrano, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico por la UV e investigador en el IVIE / Fernando Bustamante

En ese contexto, ¿tiene sentido hablar de un pacto de Estado por la educación? ¿Cómo debería ser para respetar las singularidades de cada territorio?

Si algo ha caracterizado el sistema educativo en España en las últimas décadas ha sido la sucesión de reformas, muchas veces sin consenso e incluso contradictorias. Por eso, sería muy importante sacar la educación de la discusión política y buscar acuerdos amplios. Eso no significa que la educación tenga que ser igual en todos los territorios, sino que todos dispongan de capacidad suficiente para ofrecer un nivel equivalente de servicios educativos, aunque después estos deben adaptarse a las características de cada territorio.

El curso pasado se cerró con una huelga docente en la Comunitat Valenciana que quedó en suspensión sin un acuerdo global. A nivel económico, ¿son asumibles las reivindicaciones de los docentes?

Por una parte, es necesario avanzar hacia un sistema de financiación más equilibrado que permita a la Comunitat Valenciana disponer de recursos equiparables a los de otros territorios para prestar servicios públicos. Por otra, hasta qué punto esas reivindicaciones son asumibles depende de la negociación y de la gestión del propio Gobierno autonómico. Si se alcanzan acuerdos que implican mejoras, hay que entender que se consideran asumibles dentro de las posibilidades presupuestarias. Los acuerdos estarán condicionados, eso sí, por las posibilidades presupuestarias y por el sistema de financiación autonómica.

Fruto de la negociación, se puso sobre la mesa un documento de propuestas que la Conselleria cifró en 3.300 millones. ¿Qué valoración económica se puede hacer de las medidas propuestas?

Es una cantidad importante y significativa. Son cifras muy grandes y difíciles de trasladar al impacto individual, pero reflejan un esfuerzo económico relevante. Ahora bien, hay que tener presente que, con el sistema de financiación actual, la capacidad de la Comunitat Valenciana nunca va a ser equiparable, por ejemplo, a la del País Vasco o Navarra. Para hacerse una idea, esa cifra equivale al 10% del presupuesto total de la Generalitat para 2026 o, visto de otra manera, al 4,5% del total de gasto público en educación del conjunto de España en 2025.

Más allá de las condiciones salariales de los docentes, a nivel de organización del sistema educativo, ¿dónde sería más eficiente destinar mayores recursos públicos?

No hay una receta clara, pero las actuaciones en las etapas iniciales de la educación suelen ofrecer mejores resultados a largo plazo, igual que las dirigidas a alumnos con condiciones socioeconómicas menos favorables. También hay medidas que no necesariamente requieren muchos más recursos, como la prevención y la lucha contra el acoso escolar. Y además de decidir dónde invertir, es fundamental evaluar las medidas que se aplican. Hay que comprobar si funcionan teniendo en cuenta las características de los alumnos, de los centros y del entorno familiar.

¿Sigue siendo hoy un problema el abandono educativo temprano en la Comunitat Valenciana? ¿Se están aplicando políticas eficaces para reducirlo?

La tasa de abandono se ha reducido mucho respecto al pasado, aunque seguimos por encima de otros países y la Comunitat Valenciana está algo por encima de la media nacional. Por tanto, todavía queda camino por recorrer y, además, el ritmo de mejora se ha ralentizado. Pero es cierto que el abandono no depende solo de lo que sucede dentro del sistema educativo, sino también del contexto económico. Cuando el mercado laboral ofrece buenas oportunidades, aumenta el incentivo para dejar antes los estudios. Por eso es necesario seguir reduciendo el abandono, porque no continuar los estudios puede limitar las oportunidades laborales futuras.

Lorenzo Serrano, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico por la UV e investigador en el IVIE / Fernando Bustamante

La Formación Profesional ha pasado en los últimos años de ser un “plan B” a convertirse en una primera opción para muchos estudiantes. ¿En qué momento está ahora la FP?

Está en un buen momento si lo comparamos con el pasado. Durante años, una de las debilidades del sistema educativo en la Comunitat Valenciana y en España fue la FP, que muchas familias y estudiantes veían como una vía secundaria. Además, la FP estaba menos conectada con la empresa y había menos formación dual que en otros países europeos. Pero esa situación ha cambiado. Hoy la FP está mucho mejor valorada, tanto en estudios secundarios como superiores, y se percibe como una opción que ofrece buena formación y buenas oportunidades laborales, comparables a las de otros estudios, y eso ha contribuido a reducir el abandono educativo temprano.

También ha investigado los efectos de la educación para reducir desigualdades. ¿Hasta qué punto sigue siendo hoy el sistema educativo valenciano un ascensor social?

El sistema educativo sigue siendo la principal herramienta para favorecer la igualdad de oportunidades; no garantiza alcanzar los mejores empleos, pero sí mejora las posibilidades. Pero es cierto que ese efecto ya no es tan intenso como en generaciones anteriores. Hoy más del 50% de los jóvenes en la Comunitat Valenciana y en España cursa estudios superiores, por lo que la formación ya no supone una ventaja tan excepcional como antes. Aun así, los datos muestran que la educación sigue teniendo un efecto positivo; el ascensor social continúa funcionando, aunque esté más lleno y avance algo más despacio.

La universidad privada ha crecido con fuerza en los últimos años. ¿Qué puede hacer la universidad pública para competir?

La universidad pública tiene que esforzarse en que el diseño de sus grados y, sobre todo, de sus másteres resulte atractivo. Es fundamental que el estudiante perciba que la universidad pública le va a ofrecer las mismas o mejores oportunidades laborales. Por eso, es importante revisar el diseño de los programas y reforzar su vinculación con el mundo laboral y las empresas. Esa conexión puede ser clave para competir con una universidad privada que está ganando peso.

¿Cuáles son las principales debilidades y fortalezas de la política educativa actual, tanto a nivel estatal como autonómico?

Una debilidad clara es que no se ha resuelto bien cómo garantizar que todas las comunidades autónomas dispongan de una capacidad similar para prestar los servicios educativos. Otra cuestión fundamental es la falta de estabilidad. El cambio continuo de políticas educativas ha sido probablemente uno de los aspectos más negativos del sistema español, por lo que sería necesario avanzar hacia medidas más sostenidas en el tiempo. Por otro lado, España tiene una ventaja que no se aprovecha suficientemente: contar con 17 sistemas educativos distintos permite probar políticas diferentes y aprender de las que funcionan mejor.